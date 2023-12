El pleno de Barcelona denuncia la "parálisis" del gobierno de Collboni con los votos favorables de BComú y TriasxBCN

El pleno de Barcelona ha aprobado este viernes una proposición que constata la "parálisis" del gobierno de Jaume Collboni y lo insta a "romper esta inactividad" por "liderar las necesidades de la ciudad". Así lo recoge un texto presentado por los comuns y que se ha aprobado con los votos favorables de BComú y TriasxBCN. Vox, PP y ERC se han abstenido para no entrar "en el juego" del grupo que ha hecho la propuesta. "El actual gobierno y alcalde habla de buscar pactos y diálogo, pero no lo practican", ha denunciado Colau. Por su parte, TriasxBCN ha coincidido en que el gobierno en minoría de los socialistas "no tiene la fuerza necesaria para liderar transformaciones y cambios".

Colau ha lamentado que hoy en día no haya todavía "ningún pacto de gobernabilidad" ni tampoco de presupuestos. También ha criticado que seis meses después de la constitución del gobierno municipal, este se dedique a "actos protocolarios" e inaugurar proyectos y obras impulsadas por los comunes en el mandato anterior, como por ejemplo el Hivernacle de la Ciutadella o la pacificación de Pi y Maragall.

Además, ha destacado que, mientras tanto, se mantienen o se agravan problemas como por ejemplo la subida de los alquileres o la inseguridad. En este escenario, la exalcaldesa ha insistido en preguntar al PSC -que ha votado en contra del texto- cuál es su plan de gobierno y qué piensa hacer respecto a posibles pactos.

Ante esta intervención, la primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, ha replicado a Colau que con las dinámicas que están siguiendo los comunes son ellos quienes están "boicoteando" la posibilidad de que Barcelona tenga un gobierno de coalición de izquierdas y ha tildado "de absurda" la campaña "de ataques" por parte de BComú. Como contrarréplica, Colau ha señalado a Bonet que quien tiene la responsabilidad de hacer pactos y buscar el entendimiento es quien gobierna, y no la oposición, y ha pedido a la socialista "más humildad".

Desde Trias per Barcelona, Neus Munté ha dicho a Collboni que su gobierno de 10 concejales tiene la ciudad "parada" y le ha reprochado que "no lidera". "El actual gobierno no supone ningún cambio más allá de discursos triunfalistas", ha dicho Munté, que ha advertido a Colau de que el gobierno actual es "continuidad" de los problemas que ya se arrastraban mientras ella era alcaldesa. "De aquello que hoy pasa, tienen mucha responsabilidad", ha advertido.

ERC, PP y Vox se abstienen

Mientras que el PSC ha votado en contra y BComú y TriasxBCN han votado a favor de la proposición, ERC, PP y Vox se han abstenido. La republicana Elisenda Alamany ha criticado que la proposición de los comunes no va de "parálisis" sino que está orientada a "insistir en que el PSC los deje entrar a su gobierno". "No veo por qué nuestros cinco concejales tendrían que colaborar en esta historia", ha dicho, concluyendo que no entrarían "en el juego".

Desde el PP, Daniel Sirera ha coincidido con los comunes en el hecho de que los populares también ven un gobierno socialista "sin iniciativa" y sin "fuerza". Con todo, ha añadido que después del gobierno de Colau, incluso Collboni "parece un buen alcalde sin hacer nada". Sirera ha observado que tanto Colau como Trias quieren entrar al gobierno y no "hacer políticas". Por eso, ha avisado a la líder de los comuns de que si lo que quiere es entrar al ejecutivo, lo que tiene que hacer es presentar una moción de censura e intentarla ganar, en lugar de presentar una proposición.

En una línea similar se ha expresado Vox. Gonzalo de Oro ha criticado que el texto de BComú responde a "un intento a la desesperada de formar gobierno".