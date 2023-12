El emotivo encuentro de Bruce Willis con un compañero de 'La Jungla de Cristal' antes de su enfermedad: "Mi corazón está con él"

Sin duda, la película más famosa de Bruce Willis es La Jungla de Cristal (en su versión original, Die Hard), un clásico del cine de acción y navideño que convirtió al actor, que ya era famoso por la serie Luz de luna , en una estrella mundial.

Uno de los secundarios de ese filme, De'voreaux White, ha relatado cómo fue su último encuentro con Willis, aquejado de una demencia frontotemporal que poco a poco está socavando su salud.

White interpretó en la película a Argyle, el simpático chófer con el que John McClane, el personaje de Bruce Willis, traba amistad y se pasa casi todo el filme en su coche, ajeno al pandemónium del interior del Nakatomi Plaza.

En declaraciones al Daily Mail, De'voreaux White recordó su último encuentro con Bruce Willis en 2020, cuando filmaron un anuncio de baterías de automóvil y explicó que se abrazaron y rieron juntos como en los viejos tiempos.

"Estaba parado en el set y hablando con los de vestuario y una persona me toca y dice: '¿Argyle?'. Me di la vuelta, y era Bruce. Y dije: '¿Dónde diablos has estado? ¡Ya podría estar muerto!'. Ambos nos miramos. Y luego se tapó la boca con la mano", dijo White.

"Oh, simplemente comencé a reírme. Y nos abrazamos y todo. Y eso es lo que ocurrió. La experiencia fue increíble. Oh, fue increíble", dijo el actor californiano, de 58 años.

"Tengo tanta compasión y respeto por ese hombre, es simplemente monumental", dijo White. "Él me ayudó. Ya sabes, 'conviértete en actor'. Él ayudo. Tuvo un papel fundamental en lo que se han convertido mis experiencias. Mi corazón está con él, ¿sabes?", añadió White.

Cuando se le preguntó qué le diría a Bruce Willis si pudiera enviarle un mensaje directamente, De'voreaux dijo: "Yo diría que no sólo es un hombre íntegro, sino que es un hombre que ha tenido profundidad y peso en mi vida, y le estoy muy agradecido. Me siento honrado de haber tenido el placer de conocerlo, trabajar con él y tener una relación con él a tantos niveles. Y ahora estoy llorando", concluyó.