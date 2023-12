La entrevista más personal de Leo Harlem: "Me quedan dos años de trabajo"

Leo Harlem es uno de los humoristas más conocidos de la televisión española, pero aun así siempre ha querido mantener muy diferenciadas su vida personal de la privada. Por ello, su paso por 100% Únicos ha sorprendido a muchos de sus seguidores.

Y es que el actor no ha dudado en responder a todas las preguntas más íntimas que los reporteros le han hecho. Desde su vida en pareja hasta su situación profesional, Leo ha sido lo más sincero posible.

Como así ha explicado, no quiere hablar de su mujer, Nuria, porque cada uno tiene un proyecto profesional diferente. Para él lo más importante es estar a gusto y poder vivir al margen de las miradas público. "No estamos casados, aunque llevamos tantos años que es como una pareja de hecho", ha aclarado.

Del mismo modo, se ha sincerado al máximo cuando le han preguntado por qué no ha tenido hijos. Y es que, como así ha asegurado, eso es una "responsabilidad" que duda poder llegar a cumplir debido estar "viajando muchísimo", por ello cree que no es "lo más conveniente".

Aunque no solo ha hablado sobre su vida privada, y ha recordado cómo fueron sus inicios en el mundo del espectáculo. Como así ha asegurado, todo fue gracias a un amigo suyo: "El detonante fue un amigo, Mariano, que tenía un bar llamado 'La Salamandra' y había actuaciones toda la semana. Iban muchos cómicos, como Carbonell, y él me decía: 'Tienes que actuar, que yo me rio mucho contigo'. Yo pensé que me lo decía de broma y digo: 'Pues haz un cartel'".

Aunque lo cierto es que lo que parecía un simple cachondeo entre amigos acabó siendo realidad: "Y un día lo había puesto: 'Leo Harlem, comedia'. Y ya no me podía echar atrás, y me puso la fecha, y ahí fue como hice mi primera actuación. Si no hubiera sacado el cartel lo mismo hoy no estaba aquí".

De eso, hace ya un tiempo, y la jubilación está más próxima que nunca. Es por ello que ante la pregunta "¿Cuándo te jubilas?", Harlem no pudo evitar reírse: "Creo que me quedan dos añitos de trabajo. Quiero jubilarme porque quiero hacer cosas que requieren tiempo, como hacer un viaje largo, residir en alguna ciudad durante tiempo largo y también dedicarme al dibujo y la pintura exclusivamente".