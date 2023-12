El hermano mellizo de Itziar Castro tras recibir el pésame de los Reyes: "Republicana y lesbiana en la Casa Real... dónde se ha visto"

El mundo del cine en España sigue en estado de 'shock' tras el fallecimiento de Itziar Castro el pasado viernes 8 de diciembre a los 46 años a causa de un "fallo cardíaco" mientras preparaba un espectáculo benéfico de natación sincronizada en la piscina municipal de Lloret de Mar (Barcelona), tal y como apuntó la directora de su agencia de representación, Gabriela Defty.

Con el ataúd abierto, la bandera LGBTIQ+ por encima del féretro, música y una fotografía de la actriz en la que se podía leer "Solo quiero que de vez en cuanto os acordéis de mí", Itziar Castro recibió este domingo el último adiós por parte de sus familiares y seres queridos en la capilla ardiente de la Sala Pal·ladius de su localidad natal, Pallejà, en Barcelona.

Tal ha sido el cariño recibido que su madre, Lucía Rivadulla, ha reconocido que no se esperaba esta espectacular "acogida" de los medios de comunicación y del público para con su hija, quien, según asegura, se sentiría "muy contenta".

A la salida del velatorio, uno de sus hermanos, Oriol, destacaba que "hoy brilla una estrella más en el cielo", a la vez que no podía evitar lamentarse por sus padres, confesando que están atravesando "momentos muy duros y que nadie tiene derecho a perder a una hija de esta manera".

Del mismo modo, Manel Castro, hermano mellizo de la actriz, también ha querido agradecer el cariño recibido ante las cámaras de Europa Press. "Agradecer a todos los medios el apoyo y sobre todo a la gente que nos ha apoyado, que nos ha demostrado su cariño en estos momentos tan duros", ha expresado, al borde del llanto. "Ningún padre ni ninguna madre se merece enterrar a su hija, una vida tan joven, hay otra estrella más en el cielo y siempre la llevaremos dentro".

Barcelona, 10 dic (EFE).- Decenas de personas han acudido a la capilla ardiente de Itziar Castro para dar el último adiós a la actriz, que murió el pasado viernes a los 46 años a consecuencia de una parada cardiorrespiratoria, y apoyar a su familia.El velatorio ha abierto sus puertas sobre las 9.00 horas de este domingo en la sala municipal Pal.ladius de Pallejà (Barcelona), localidad de donde es la madre de la actriz.El ataúd permanece abierto, tiene la bandera LGBTIQ+ por encima y está junto a un atril con una fotografía de la actriz en la que se puede leer "Sólo quiero que de vez en cuanto os acordéis de mí".En declaraciones a los medios , su hermano Hugo ha agradecido las muestras de cariño hacia su hermana en estos "duros momentos" y ha dicho que ahora hay "una estrella más en el cielo". DECLARACIONES DE HUGO CASTRO, HERMANO DE ITZIAR Barcelona, 10 dic (EFE).- Decenas de personas han acudido a la capilla ardiente de Itziar Castro para dar el último adiós a la actriz, que murió el pasado viernes a los 46 años a consecuencia de una parada cardiorrespiratoria, y apoyar a su familia.El velatorio ha abierto sus puertas sobre las 9.00 horas de este domingo en la sala municipal Pal.ladius de Pallejà (Barcelona), localidad de donde es la madre de la actriz.El ataúd permanece abierto, tiene la bandera LGBTIQ+ por encima y está junto a un atril con una fotografía de la actriz en la que se puede leer "Sólo quiero que de vez en cuanto os acordéis de mí".En declaraciones a los medios , su hermano Hugo ha agradecido las muestras de cariño hacia su hermana en estos "duros momentos" y ha dicho que ahora hay "una estrella más en el cielo". DECLARACIONES DE HUGO CASTRO, HERMANO DE ITZIAR

Y es que, tal y como él mismo ha señalado, Itziar fue "una revolucionaria" que "luchó mucho" a favor de la igualdad y de los derechos de la comunidad LGTB, por lo que tan solo queda continuar su legado y "seguir con su lucha". "Mi hermana hizo una faena impecable e infalible en todos sus cometidos, todo lo que se proponía lo conseguía. Es una persona para la que sobran palabras, ya se ve. Se merece esto y más. Ahora está en el cielo, donde esté es una estrella y siempre será una diva".

Asimismo, ante el telegrama de condolencias de los reyes Felipe y Letizia que ha recibido a la familia, el hermano de Itziar no ha podido ocultar su sorpresa. "No puedo decir nada aún porque el tema este es más familiar, pero el reconocimiento de la Casa Real a favor de mi hermana es una gran medalla en la lucha, porque una republicana y lesbiana en la Casa Real... eso dónde se ha visto. Su Gloria. No tengo más comentarios que decir", ha zanjado.