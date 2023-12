Christian Gálvez comparte el emotivo momento en que le dijo a su padre que iba a ser abuelo

El presentador Christian Gálvez atraviesa uno de sus momentos más dulces a nivel personal. A punto de convertirse en padre primerizo junto a su pareja, la también presentadora Patricia Pardo, Gálvez ha compartido con sus seguidores de Instagram distintas píldoras sobre aquellos momentos y personas con un gran significado para él. Y una de ellas es su padre.

"Aprovechando que pronto va a suceder entre Patricia Pardo y yo la mejor de las noticias y el mejor de los deseos, quiero compartir con vosotros mis tres fotos favoritas con mi padre", ha anunciado a través de un mensaje en la red social.

La fotografía situada a la izquierda, según ha explicado, se la tomó junto a su padre en el volcán Etna. "Mi padre me acompañó en julio de 2019 a la inauguración de la exposición sobre Leonardo que dirigí en Catania, tras nuestro estreno en Madrid. Aprovechamos unos días para visitar Taormina, la necrópolis de Pantalica o Siracusa", ha comentado.

Por su parte, la de la derecha tiene un fondo imposible de no reconocer: la Torre Eiffel de París. "Mi padre me acompañó en septiembre de 2018 a la capital francesa porque me invitaron a dar una conferencia sobre Leonardo en la Agencia Espacial Europea. Tuvimos poco tiempo, pero nos recorrimos la Torre Eiffel, el Louvre, el Arco de Triunfo y el Sacré-Coeur", ha añadido.

El presentador ha dejado la explicación de la foto central para el final del mensaje, por la carga emotiva que tiene. "Será para siempre la instantánea favorita con mi padre, en su barrio favorito de Madrid", ha indicado.

La autora de la fotografía fue Patricia Pardo, tal y como ha confesado Gálvez, y el momento no pudo ser más emotivo. "Mi mujer nos inmortalizó cuando le dije que iba a ser abuelo. Se nos nota la cara de felicidad, ¿verdad?", ha apuntado.

La presentadora no tardó en comentar bajo la fotografía publicada en la red social, donde les dedicó un apodo cariñoso: "¡Pero qué pollitos tan riquiños!", escribió.