Tu horóscopo diario: sábado 9 de diciembre de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 9 de diciembre de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Comienza un fin de semana favorable y realizador para ti, un excelente epílogo para este largo puente, o al menos así lo vas a vivir tú gracias a un predominio del optimismo unido a una moderada suerte en los acontecimientos mundanos. Un excelente momento para viajar o al menos salir un poco de tu entorno habitual.

Tauro

Hoy no hagas planes porque todo te podría salir de un modo totalmente diferente, especialmente en los asuntos del corazón, donde existe el riesgo de que te lleves alguna pequeña, pero dolorosa, decepción. Pero ahora Júpiter te está protegiendo y es posible que aparte de tu vida a una persona que a la larga no te conviene.

Géminis

Riesgo de turbulencias emocionales, aunque en realidad no vas a tener un mal día, pero sí uno de esos que te asalta el deseo de hacer muchas y muy distintas cosas a la vez, y además podrías tener algunos desencuentros o tiranteces con tu pareja, ya que tú desearás ir por un camino y ella por otro muy distinto. Ten calma.

Cáncer

Ten cuidado con los gastos, hay veces que te da por vivir como un asceta y, sin embargo, otras, como te sucederá hoy, que te sientes muy optimista y te gustaría tirar la casa por la ventana, pero no debes hacerlo porque aunque tu destino va mejorando día a día aún queda mucho por recorrer. Pronto llegarán nuevas alegrías.

Leo

Hoy te espera un día de gran actividad, pero con alegría, haciendo cosas que te gustan. Excelente si quieres hacer algún viaje de placer, y también para cultivar tus relaciones más queridas, tanto familiares como de amistad. Es un día ideal para sentirte feliz y disfrutar de todo aquello que has ido consiguiendo con tu esfuerzo.

Virgo

Hay veces que el destino te obliga a enfrentarte con grandes problemas en los que tienes que dar lo mejor de ti mismo, pero también hay otras veces, como te va a suceder hoy, que igualmente te enfrentarías a graves problemas, solo que estos están más en tu cabeza que en la realidad. Debes relajarte y olvidarte de todo eso.

Libra

Tu planeta regente, Venus, se hallará hoy en muy buen estado cósmico y te ayudará a que disfrutes de un día estupendo, sobre todo en las relaciones humanas, tanto las más íntimas como las superficiales, donde también te desenvuelves como pez en el agua. Es un excelente día que además te va a traer sorpresas muy positivas.

Escorpio

La Luna y Venus se hallarán hoy en tu signo, potenciando todo lo relacionado con la vida íntima y además de esto trayéndote suerte en los asuntos familiares y del corazón; de hecho, hoy va a ser un día ideal para cultivarlos. Suerte y felicidad en viajes de placer, donde también podría surgirte algún bello romance inesperado.

Sagitario

Una vez más debes tener cuidado con tu carácter, que con la influencia del Sol se volverá aún más temperamental y colérico de lo que es habitual. Sin tú quererlo, porque no lo quieres, puedes hacer daño o dar una imagen que en realidad no es la tuya. Tienes que asumir que tu pareja y otros seres queridos no son perfectos.

Capricornio

Hoy te tocará vivir el típico día que si estás con tu pareja o tu familia y se plantea hacer algún viaje, iréis a donde ellos quieran, pero no a donde te gustaría a ti. Hoy serán ellos quienes realicen sus sueños y tú vas a tener que esperar un poco, pero luego te alegrarás de que todo haya sucedido así, porque el día saldrá muy bien.

Acuario

Posible conflicto con algún amigo o un familiar porque estarás convencido de que esa persona te ha traicionado de un modo u otro, sin embargo, luego todo quedará en un malentendido y acabaréis estando más unidos que antes. Debes disfrutar más de la vida y no preocuparte en ver enemigos donde en realidad nunca los hubo.

Piscis

Hoy te espera un día muy feliz junto a tus seres queridos, aunque se podría estropear a última hora con una discusión que va a estallar por una verdadera tontería. De todos modos, la sangre no llegará al río y detrás dejarás un día con muchas ilusiones íntimas realizadas en el terreno personal. Si hay conflictos no te metas en ellos.