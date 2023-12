Malú confirma que sí "se ha marcado un Shakira" y que habla de Albert Rivera en sus canciones

La reconocida cantante Malú se ha sincerado en el último episodio de la temporada de Viajando con Chester. Risto Mejide ha abordado su faceta más íntima y le ha preguntado sin rodeos “si se ha marcado un Shakira”, en relación a las canciones en las que se intuye que habla de Albert Rivera y la artista ha sorprendido con su respuesta: "Si esto es lo que llamamos 'hacer un Shakira', entonces llevo haciéndolo desde los 15 años. Me encanta ese momento en el que dicen 'Malú se ha hecho un Shakira'. No, Malú se ha hecho a sí misma. Si retrocedemos un poco, verás que he compartido todas mis experiencias: las buenas y las malas... Simplemente, a nadie le parecían tan intrigantes".

La cantante, que siempre ha sido reacia a hablar de su ruptura con Albert Rivera, ahora ha contado cómo transformó esa vivencia en letras de canciones: "He seguido el mismo patrón que he mantenido a lo largo de mi vida. Contar una historia de dolor, auténtica, surgida de una tarde de conversación sincera, de liberar todo lo que llevas dentro; una realidad, un dolor".

Malú ha expuesto también que, a pesar de su separación con el padre de su hija, aspira a mantener una relación armoniosa con él, ya que Lucía siempre será un lazo irrompible entre ambos: "Tú y yo podemos tener una relación más o menos buena, pero al final está este pequeño ser aquí... No voy a permitir que nada vaya en contra de ella. No daré ni el más mínimo motivo. Al final, esa niña llegó porque ambos quisimos que así fuera. Olvidémonos de por qué nos separamos y recordemos por qué decidimos tenerla".

La llegada de Lucía y el parón musical

Mejide también ha preguntado a Malú sobre el efecto bueno o malo que tiene en una pareja la llegada de un hijo y Malú ha confesado que en su caso ha sido negativo porque les ha separado: “Creo que separa mucho si las dos personas no están en mismo sitio. Crea un mundo”.

La conversación se desarrolló en un establo, un particular guiño a Malú por la pasión que siente por los caballos. Además de vida personal, la cantante también ha reflexionado sobre su reciente pausa en la música, motivada por una lesión al inicio de la gira de Oxígeno.

La sobrina de Paco de Lucía ha revelado cómo la lesión marcó un punto de inflexión en su carrera: "En la gira de Oxígeno, montamos todo perfectamente, pero a cinco días de comenzar, durante los ensayos generales, pisé una pantalla, se dobló mi pie y se reventaron los ligamentos del tobillo".

La gravedad de la situación la obligó a reconsiderar: "Pospusimos la gira, hice un plan conservador, me quedé en 46 kilos, me machaqué con la fisioterapia... Pero empecé a tener dolores, el traumatólogo dijo que o me operaba o me ponía una prótesis. Fue la primera vez que sola dije 'no puedo, tengo que parar'".

Ese parón tanto en su vida profesional como personal era necesario según ha relatado la cantante: "Me di cuenta de que llevaba mucho tiempo necesitando parar. En ese tiempo viví muchas cosas, tuve a mi hija".

Tras su recuperación, la artista decidió regresar a los escenarios, pero con una mentalidad renovada: "Esta última gira es la que más me ha gustado. Posiblemente también porque hay un ser humano en mi vida mucho más importante que yo. Necesitaba que apareciera un ser humano en miniatura para restarle importancia a todo lo demás. Dejar de ser la niña buena para ser su madre". Con estas palabras, Malú ha concluido que la maternidad ha redefinido sus prioridades.