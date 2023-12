Tu horóscopo diario: martes 5 de diciembre de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 5 de diciembre de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

En líneas generales, este día se presenta más favorable y constructivo, especialmente en todo lo referente al trabajo y asuntos mundanos, donde los astros indican que podrías tener una gran e inesperada alegría, probablemente un asunto que te había traído de cabeza durante muchos días, hoy por fin se va a resolver.

Tauro

Las influencias favorables de la Luna y Venus te ayudarán a que puedas disfrutar de un día bastante bueno y fructífero, tanto en el trabajo como también en la vida íntima, donde igualmente te esperan alegrías o placeres inesperados. Objetivos por los que llevabas tiempo luchando tenazmente se harán ahora realidad.

Géminis

La suerte estará lejos o vendrá de lejos, ya sea en un viaje, algún país extranjero o de la mano de alguien que llegará desde un lugar muy lejano. También será favorable para negocios o trabajos en el extranjero o empresas extranjeras. En cualquier caso, lo importante es que este puede ser un día tan bueno como fructífero.

Cáncer

Llega una gran alegría para ti relacionada con el amor y los sentimientos, porque una relación muy importante para ti y que ya creías perdida reaparecerá de repente, y de nuevo la alegría y el optimismo regresarán a tu corazón. Es un cambio positivo que ni esperas ni vas a promover, pero que te hará renacer de nuevo.

Leo

Afortunadamente, hoy las influencias astrales van a ser más positivas y constructivas, lo que te llevará a disfrutar de un día muy favorable, y al mismo tiempo de vertiginosa actividad, en el trabajo y los asuntos materiales, donde todo va a fluir mucho mejor y más fácilmente que en estos días pasados. Éxitos merecidos.

Virgo

No te dejes arrastrar por la impaciencia y los nervios, ni pretendas resolver hoy de golpe todo lo que no has podido hacer a lo largo de días o semanas pasadas. Te exiges demasiado a ti mismo y eso no te deja disfrutar de las cosas buenas que día a días vas logrando. Si consigues dominarlo hoy tendrás un día muy positivo.

Libra

No te enredes tú solo en problemas y complicaciones, ni trates de hacerte el héroe. A veces lo más sensato es dar un paso atrás y tomar conciencia de tus limitaciones, y, sobre todo, no meterte en guerras que de seguro no vas a poder ganar. Si te adaptas a esa filosofía, entonces todo te irá bien, pero hoy todo dependerá de ti.

Escorpio

Te espera un agradable reencuentro, o bien la llegada de buenas noticias sobre un ser querido que esperabas desde hacía ya mucho tiempo. Este será un día de sorpresas positivas en los asuntos del corazón. El destino te premiará tu gran fidelidad y tu constancia ayudándote a que recuperes un amor que ya creías perdido.

Sagitario

Este puede ser el mejor signo del día de hoy, ya que se juntarán las magníficas influencias del Sol con los aspectos armónicos de la Luna y de Venus, lo que te llevará a poder gozar de algunos momentos especialmente brillantes en tu trabajo o tu vida social, y felices en tu vida íntima. Excelente día para tomar iniciativas.

Capricornio

Hoy será un día especialmente bueno para ti porque vas a poder recuperar algunos sueños e ilusiones que tú ya habías dado por perdidos, ya sea en el amor o también en asuntos más relacionados con el trabajo y proyectos financieros. Pero realmente nada se había perdido, tan solo se había alejado un poco y ahora regresa.

Acuario

Suerte, alegría o sueños realizados que llegarán por donde menos te lo esperes, o incluso van a llegar cuando tú ya te habías convencido de que eso ya no iba a suceder. Pero el destino es una caja de sorpresas, y en este caso para bien, y la lección que debes aprender hoy es que mientras hay vida no hay que perder la esperanza.

Piscis

No pierdas el tiempo luchando contra fantasmas inexistentes o dándolo todo sin esperar nada, porque eso, en realidad, solo te acabará destruyendo poco a poco, y tu vida y tu bondad son necesarias para mucha gente que te rodea. Deja de ayudar a gente que luego te desprecia o te hace daño y abre tu corazón a aquellos que te quieren.