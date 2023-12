Tu horóscopo diario: lunes 4 de diciembre de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 4 de diciembre de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Una decepción o un desengaño en el amor o la amistad no será, en realidad, una lamentable crisis, sino justo lo contrario, una gran suerte para ti, aunque al mismo tiempo te duela, cosa que es inevitable. Pero lo cierto es que se marchará de tu vida una persona que no te convenía nada y con el tiempo te habría perjudicado.

Tauro

Piensa mucho las cosas antes de hacerlas en lo que se refiere al trabajo y los asuntos financieros. Te van a intentar llevar a un camino que no te conviene, por eso no debes fiarte de las apariencias. Por fortuna gozas de la protección de Júpiter y al final todo se solucionará bien, pero hoy es un día en el que te ronda el peligro.

Géminis

Hoy vas a tener la sensación de que todo te cuesta mucho más trabajo y sacrificio de lo que suele ser habitual, que según vas dando pasos hacia adelante te van surgiendo toda clase de problemas inesperados. En realidad no será un día malo, pero sus frutos van a ser mucho más pequeños de los que en realidad esperabas.

Cáncer

A partir de hoy Venus comenzará a realizar un tránsito que va a favorecer más tu vida sentimental a lo largo de este mes que ahora estamos empezando, y será un excelente momento para que vuelvas más la atención a los asuntos del corazón y para que intensifiques o consolides más las relaciones que más te interesan.

Leo

Hoy te enfrentarás a una situación difícil o dolorosa porque tomarás una decisión muy favorable para ti en el trabajo o la vida social, pero al mismo tiempo esa decisión te producirá un gran dolor en el terreno personal. Tendrás que renunciar a lo que en realidad deseas en favor de algo que te conviene para tu éxito o ascenso.

Virgo

Hoy vas a tener un día difícil en el trabajo, pero los problemas que se presenten te afectarán sobre todo en el terreno personal y te podrían hacer bastante daño. Algo que te hacía mucha ilusión, es probable que no salga adelante, aunque sí salgan, al mismo tiempo, otras cosas que serían en realidad bastante más importantes.

Libra

Hoy vas a tener uno de esos días en los que interiormente te sientes abatido o melancólico, y, sin embargo, de cara a todos los demás que te rodean, te mostrarás activo y animado, estimulando a los demás y abriéndote camino con éxito en medio de las dificultades. Es un día bueno para el trabajo pero más difícil en lo personal.

Escorpio

Hoy estás de suerte porque Venus, el planeta del amor y uno de los considerados como benéficos, comenzará a transitar por este signo, favoreciendo todo lo relacionado con la vida íntima a poco que tú pongas algo de tu parte. A partir de ahora y a lo largo de este mes tendrás mejor suerte en el amor y momentos más placenteros.

Sagitario

La afortunada influencia del Sol te va a traer bastante suerte y te ayudará a que todo discurra según tus deseos a lo largo de la mayor parte del mes que acabamos de empezar. Eso es algo que esta semana en la que entramos vas a poder comprobar con la llegada de éxitos y realizaciones, sobre todo en el terreno sentimental y familiar.

Capricornio

Vas a comenzar la semana con excelentes perspectivas en relación con el trabajo y los asuntos financieros, especialmente de cara a recoger el fruto de los esfuerzos y sacrificios realizados en semanas anteriores. Sin embargo, también estos días te vas a encontrar una sorpresa muy agradable relacionada con la familia, pareja o hijos.

Acuario

Ten cuidado con las traiciones, protégete de los enemigos que se ocultan aparentando ser tus amigos y apoyarte en todo. No te relajes porque eso es, precisamente, lo que están esperando para "darte el hachazo". Además, lo peor es que son personas a las que tú has ayudado y apoyado en el pasado. Por eso al final no lo conseguirán.

Piscis

La influencia directa de Saturno, en tránsito por tu signo, es la causante de que estés atravesando una época especialmente árida o difícil. Sin embargo, la influencia de este planeta es ideal para que tengas más los pies en la tierra y actúes con mayor realismo o pragmatismo, solo así podrás hacer que tus sueños se tornen en realidad.