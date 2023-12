Los artistas Dani Fernández y Yarea han tenido a su primera hija

EL pasado mes de junio la artista Yarea desveló a través de sus redes sociales que esperaba un bebé junto al cantante Dani Fernández. El artista manchego ha compartido las primeras imágenes tras el nacimiento de su hija, Belice, desde el hospital.

El que fue miembro de la banda Auryn ha publicado unas imágenes en las que aparece tumbado en una de las camillas del hospital con su bebé en brazos. "He tardado un poco en subir este post porque sabéis que no me gusta hablar mucho sobre mi vida fuera del escenario", ha comenzado explicando el cantante.

Dani Fernández ha asegurado que está viviendo "uno de los mejores momentos" de su vida junto a su pequeña, que "es una niña increíble", como ha expresado en la publicación, y que en sus primeros días de vida le ha "robado el corazón".

El artista ha citado su canción Solo tienes que avisar y le ha dedicado unos versos a su hija: "Pídeme que voy a estar, cediendo a todo lo que te haga disfrutar, y cuando algo se desarme, solo tienes que avisar". Ha explicado que estará más alejado de las redes en los próximos días para dedicar su atención a su hija.

Dani Fernández no se ha olvidado de mencionar a su mujer, Yarea, y ha asegurado que "está estupenda". "Si ya creaba canciones increíbles ahora se ha pasado el juego creando lo más especial de nuestras vidas", ha añadido en la publicación, y ha concluido dando las gracias a todos.