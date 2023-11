Tu horóscopo diario: jueves 30 de noviembre de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 30 de noviembre de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Los astros continuarán siendo claramente favorables para ti, igual que ayer o muy parecido. Estás en un momento excelente para tomar toda clase de iniciativas relacionadas con el trabajo o los asuntos financieros, pero el influjo de Saturno, incluso aunque es armónico, te indica que debes tener los pies en la tierra.

Tauro

El destino te va a ayudar a salir con éxito de un problema o una preocupación que te estaba agobiando bastante. Una vez más, la magnífica protección que Júpiter te proporciona va a manifestarse de nuevo, y algo que para ti era muy complicado se va a solucionar con una facilidad y rapidez como no habrías imaginado.

Géminis

Esta semana no está siendo para ti todo lo favorable o exitosa que podría haber sido porque eres tú mismo quien te empeñas en complicártela tomando decisiones o caminos que no te convienen o no son los más fáciles. De todos modos, el destino va a irrumpir en tu ayuda y hoy todo te dará un giro inesperado para mejor.

Cáncer

También hoy, igual que ayer, tendrás que unir la influencia de la Luna a la de tu signo y exaltará el lado más emocional de tu personalidad. Pero debes tener prudencia porque eso hará que sientas inclinado a hacer las cosas más con el corazón que con la cabeza, más dado a vivir en tu propio mundo que en la realidad externa.

Leo

Este será uno de los signos más favorecidos en el día de hoy, y el lado más audaz tendrá tendencia a triunfar sobre otro tipo de actuaciones más prudentes. Viajes muy afortunados, pero también la suerte llegará igualmente si es otra persona la que viene desde muy lejos a hacer negocios u otras cosas contigo. Iniciativas geniales.

Virgo

Gran actividad física o intelectual que se verá coronada por el éxito, y no importa si ese éxito llega hoy mismo o unos días más tarde. Momento excelente para el trabajo, las finanzas y los asuntos mundanos en general, en los que te vas a desenvolver con más soltura y confianza de la habitual. Éxito en los viajes o en el extranjero.

Libra

El tránsito de Venus por tu signo te va a traer una gran alegría que afectará, al mismo tiempo, a tu vida profesional y también a los asuntos del corazón. Suerte en el amor y las relaciones íntimas; asimismo, bloqueos o dificultades que se alejan para que puedas ser feliz y tengas más fácil la realización de tus deseos más íntimos.

Escorpio

Esta es una semana más complicada de lo que parece y te irá mejor o podrás evitar muchos problemas, si te mantienes en un segundo plano. Esto es algo que hoy podrás ver claramente porque va a caer sobre otro un gran problema que te podría haber caído a ti. Ahora debes actuar con mucha astucia y habilidad. Lo harás bien.

Sagitario

La magnífica influencia del Sol te va a ayudar a liberarte de ataduras y dependencias que hasta ahora tenías en relación con el trabajo y los asuntos materiales, te quitará de encima a un enemigo o una persona que te estaba agobiando mucho y poniendo las cosas bastante difíciles. Vas a ganar una mayor libertad e independencia.

Capricornio

Buenas noticias para tu vida sentimental y tus deseos íntimos en general, porque uno de tus deseos más íntimos va a hacerse realidad y tu vida será, a partir de ahora, un poco más feliz y realizada. Pero detrás de la suerte estaría una gran cantidad de lucha tenaz y constante. Muchos te envidian para nada se te da nunca gratis.

Acuario

Predominio de la pasión y el ardor, tanto en el trabajo como en otros ámbitos de tu vida. Una poderosa sensación te mueve en tu interior y te espolea en el sentido de que tienes que hacer algo, que este es un momento único y no lo debes desaprovechar. Pero con tu forma de actuar puedes crearte enemigos de forma innecesaria.

Piscis

La vida te suele traer muchos sufrimientos que no te mereces, y a menudo ves a otros triunfar y realizarse cuando tú lo estás pasando mal y siendo víctima de injusticias. Sin embargo, a cambio, tú tienes la llave de la felicidad o la sanación de aquellos que te rodean. Tú tienes un gran poder espiritual del que no eres consciente.