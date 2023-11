Irene Rosales, indignada, denuncia que está siendo víctima de 'sexting': "Eres bastante repugnante"

NurPhoto via Getty Images

Aunque las figuras públicas están acostumbradas a leer multitud de comentarios de sus seguidores -y de sus detractores- a través de sus perfiles de redes sociales, lo cierto es que recibir cada día cientos de mensajes privados de índole sexual no resulta del agrado de nadie.

Tanto es así que Irene Rosales, cansada de experimentar esta situación, ha denunciado públicamente que está siendo víctima de sexting por parte de un usuario que le manda fotos y vídeos subidos de tono a su correo electrónico.

"Siempre digo un refrán que es que hay días tontos y tontos todos los días. Pues bien, aquí he dado con uno que debe ser tonto todos los días porque se lía a enviarme mails", ha comenzado diciendo la mujer de Kiko Rivera a través de sus historias de Instagram.

Irene Rosales, a través de historias de Instagram. IRENEROVA24 / INSTAGRAM

En una actitud de indignación, la influencer ha revelado que ha bloqueado a este hombre para que no pueda seguir enviándole este tipo de vídeos a su email de trabajo. "Lo he bloqueado ya, por supuesto, de todos lados, porque se pone a enviarme mails mientras él se toca el pezón", ha expresado, pidiéndole que si se siente "subido de tono" trate de grabarse a sí mismo, sin necesidad de mandárselo a ella. "Eres bastante repugnante", ha espetado.

Asimismo, la que fuera concursante de Gran Hermano Dúo ha ido un paso más allá exponiendo a este usuario y ha enseñado uno de los inapropiados vídeos que recibe. "Es que manda narices", ha comentado Irene, quien, poco después, ha borrado este desagradable contenido no solicitado de la bandeja de entrada su correo. "No me lo explico, a tomar por cu**", ha concluido.