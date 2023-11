El silencio absoluto de Pilar Rubio tras los rumores de crisis con Sergio Ramos

Los rumores de separación entre Sergio Ramos y Pilar Rubio siguen siendo una de las noticias de los últimos días. Todo comenzó durante la gala de los Latin Grammy, celebrada en Sevilla y a la que solo acudió el futbolista pues, pese a que la presentadora estaba invitada y había confirmado su asistencia, finalmente no apareció.

A partir de ahí, y tras varias informaciones de medios especializados en el mundo del corazón, que han apuntado que Sergio Ramos podría haber sido infiel a Pilar Rubio, son muchos los que han alzado la voz para opinar del presente del matrimonio.

No Pilar Rubio, que se mantiene en el más absoluto silencio, ausente de la escena pública por completo. Ni siquiera ha aparecido por El Hormiguero, donde colabora.

Tampoco se ha manifestado -ninguno de los dos- por ninguna otra vía. Ni siquiera en las redes sociales, en las que la última publicación de la pareja juntos corresponde al pasado 16 de noviembre, en el cumpleaños de su hijo Marco.

"Nuestro Marquito ha cumplido 8 años. 🎂. Estamos muy orgullosos de ti. De verte crecer, reír y aprender. Y de que siempre seas único, con esa ternura que nos da la vida. ¡Muchas felicidades, hijo! ¡Te queremos con locura! ❤️ Happy birthday!! We love you to pieces, Marco!! @sergioramos #SergioJr #Alejandro #MáximoAdriano", escribió la colaboradora.