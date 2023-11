La historia de Philip Mehrtens, el piloto retenido por los independentistas de Papúa y al que amenazan con ejecutar en dos meses

Las primeras noticias llegaron en marzo de este año, pero todo había ocurrido un mes antes. Un piloto de Nueva Zelanda, Philip Mark Mehrtens, había sido secuestrado en Papúa Occidental, en la isla indonesia de Nueva Guinea. Las milicias independentistas del Ejército de Liberación Nacional de Papúa Occidental (TPNPB) le habían hecho preso.

Mehrtens, de 37 años, trabajaba para una compañía de aviación indonesia, Susi Air. Tras aterrizar con un monomotor en una remota pista de la montañosa provincia de Nduga, en el occidente de Nueva Guinea, fue secuestrado.

Se urge a la ONU a que intervenga entre Papúa e Indonesia para su independencia. Me liberarán cuando Papúa sea independiente"

"Me han ordenado que haga una declaración. No se permite a pilotos extranjeros que trabajen y vuelen a Papúa hasta que sea independiente. Se urge a la ONU a que intervenga entre Papúa e Indonesia para su independencia. Me liberarán cuando Papúa sea independiente", decía el piloto en un mensaje de vídeo divulgado por los independentistas. Hablaba rodeado de varios hombres armados, pero parecía tranquilo.

Le alimentan y le cuidan

Mehrtens no mostraba heridas ni otras pruebas de maltrato. Sereno, en el vídeo también pedía que su salario fuera a su familia y que contestaran los emails que había recibido en su correo, porque creía que su cautiverio se podría alargar en el tiempo. El neozelandés acertaba en esto último: lleva casi diez meses en manos del brazo armado de la organización Papúa Libre, activa desde 1963.

Cuidan de mí tan bien como se puede esperar de una situación así"

En este tiempo ha ido contando en otros mensajes que sus secuestradores no le maltratan: "Cuidan de mí tan bien como se puede esperar de una situación así". Asegura que le alimentan, le han dado ropa de abrigo y hasta medicinas para sobrellevar "las largas caminatas que hacemos diariamente".

Otro vídeo y un ultimátum

Ahora, las milicias del TPNPB han hecho público otro vídeo en el que aparecen apuntando con sus armas a la cabeza del piloto. Aseguran que lo ejecutarán si en dos meses no se cumplen sus exigencias.

En el vídeo se ve a Mehrtens sentado en el suelo, con los brazos sobre las rodillas, rodeado por un grupo de hombres que le apuntan con fusiles automáticos. El líder del grupo, con una bandera del Reino Unido en la cabeza, apunta con su arma de asalto a la cabeza del secuestrado mientras se dirige a la cámara.

Papúa es parte de Indonesia desde 1969 tras una muy discutida consulta promovida por Naciones Unidas

Se trata de Egianus Kogoya, líder del TPNPB. En su breve discurso, apenas 46 segundos, vuelve a exigir el inicio de negociaciones internacionales entre los independentistas de Papúa Occidental y el gobierno de Indonesia. Da dos meses de plazo y asegura que de lo contrario Mehrtens será ejecutado.

Operación de rescate fracasada

El gobierno de Indonesia considera al TPNPB una organización terrorista. El pasado abril, el Ejército intentó la liberación del piloto neozelandés. Dieron con su paradero y enviaron una fuerza de soldados que, sin embargo, fracasó, según informaba entonces The Guardian. Nueve soldados murieron por disparos de los rebeldes y una veintena desaparecieron.

Rueda de prensa del portavoz militar indonesio, Julius Widjojono. EFE

El portavoz de las milicias independentistas explicó que la causa de su contundente respuesta fue la muerte de dos de los suyos en un tiroteo anterior ocurrido en marzo. Al tiempo, instó a las autoridades indonesias a detener sus operaciones militares en la zona.

Papúa es parte de Indonesia desde 1969 tras una consulta promovida por Naciones Unidas pero que despertó muchas dudas. Buena parte de la población local vio aquello como una farsa. El TPNPB, brazo armado de Papúa Libre, existe a menos desde 2012. Emplea tácticas de guerrilla para atacar y destruir edificios industriales como rechazo al desarrollo dirigido por Indonesia.

Nueva Zelanda calla y negocia

El Ministerio de Exteriores de Nueva Zelanda ha dicho tener conocimiento del último vídeo, pero no ha facilitado más información sobre cuándo o dónde se filmó, informa el Daily Mail.

Según el gobierno neozelandés, se está trabajando para conseguir la liberación del piloto, en estrecha colaboración con funcionarios indonesios y personal del consulado. Exteriores asegura que el bienestar de Mehrtens era su prioridad.