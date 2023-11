Tu horóscopo diario: viernes 24 de noviembre de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 24 de noviembre de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Las influencias favorables del Sol y Marte han comenzado a producirse esta semana, pero es en la próxima cuando notaréis mucho más sus efectos positivos, porque en este final de semana también estarán combinadas con otro tipo de influencias no tan armónicas. Por eso no te extrañes si hoy tienes muchas dificultades.

Tauro

Este final de semana se verá perturbado por algunos tránsitos planetarios adversos, que en tu caso te van a impedir o poner muchas dificultades para que puedas hacer las cosas del modo que desearías. Te sentirás un poco atado a las circunstancias, aunque esto no significa, necesariamente, que sea un día desafortunado.

Géminis

La semana va a terminar para ti de una forma algo más crispada y tensa. Te enojarás e incluso podrías tomar decisiones que no te convienen por cosas de muy poca importancia, o simplemente porque las cosas no salen como a ti te gustaría. Solo será una influencia adversa, pero pasajera, todo mejorará la semana que viene.

Cáncer

Tus sueños y la realidad van a ir por caminos muy diferentes, o tú lo vas a sentir de esta manera. En muchos momentos te vas a sentir solo, o te dará por pensar que la persona o personas que más quieres te han dado la espalda. Afortunadamente, todo esto es muy poco real y en los próximos días vas a darte cuenta claramente.

Leo

A pesar de que ahora los tránsitos del Sol son mucho más favorables para ti, sin embargo, en este final de semana van a reinar influencias adversas, aunque de forma pasajera, y no será extraño que, aun sin tú quererlo, saques lo peor de tu carácter y te abandones a violentas discusiones o conflictos con aquellos que te rodean.

Virgo

De aquí al final de semana van a reinar en el cielo algunas configuraciones planetarias muy adversas o destructivas, aunque por fortuna solo se trata de algo pasajero. A ti te afectará especialmente en el estado de ánimo, fomentando las emociones de carácter melancólico o colérico-melancólico, aunque no haya razón para ello.

Libra

En estos próximos 3 días van a reinar influencias astrales de carácter adverso, aunque pasarán pronto. En tu caso sembrarán la discordia y las tensiones o conflictos con tu pareja o seres más queridos. Tendrás que emplear a fondo tu gran diplomacia y habilidad para que muchos de esos desencuentros no vayan a más. Ten calma.

Escorpio

Este será uno de los mejores signos en este día y de cara al fin de semana que se presentan bastante conflictivos. Sin embargo, no hay nadie mejor que tú para enfrentarte a las crisis o, simplemente, para desenvolverte dentro de ellas. Darás lo mejor de ti mismo e incluso aprovecharás la debilidad de tus adversarios para superarles.

Sagitario

Aunque en estos momentos el Sol esté en tu signo y te traiga un plus de suerte, brillo y oportunidades, sin embargo, poco se puede hacer si tú no te encuentras bien de ánimo, te vienes abajo y eres tú mismo quien "apagas tu Sol". Pero no te preocupes porque solo es un pequeño nubarrón pasajero y luego brillarán con más fuerza.

Capricornio

Este será uno de los mejores signos en el día de hoy. Suerte en el trabajo y las finanzas, sobre todo porque sabrás mantener la calma en los momentos difíciles o de inestabilidad. Te mantendrás optimista y sereno cuando otros se van a hundir o se van a entregar a la discordia con mayor facilidad. Pero tú irás a lo tuyo y te saldrá bien.

Acuario

Tendencia a radicalizarte un poco, a imponer los ideales y principios sobre otras consideraciones más materiales o de sentido común. A pesar de todo no te van a ir mal las cosas, al menos hoy, y a esto tenemos que unir que el amor te va a dar algunas sorpresas positivas. También tú tendrás que ayudar a uno de tus seres queridos.

Piscis

Hoy vas a tener el típico día en el que los demás vienen a ti y te cargan de problemas como si tú fueras una esponja, luego más tarde se marchan mucho más relajados mientras que tú te quedas fatal. Además, aunque lo intentes, te va a ser casi imposible poder evitarlo. Realmente no tendrás un mal día, pero sí puede ser muy agobiante.