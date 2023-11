Esta es la probabilidad de que te toque la Lotería de Navidad en 2023

No hay que ser matemático o experto en estadística para saber que las posibilidades de que nos toque la Lotería de Navidad son muy bajas, pero también es cierto que, quien no juega, no gana. Por ello, todos los años, cientos de miles de españoles participan en el sorteo esperando escuchar como los niños del colegio de San Ildefonso cantan el número de su boleto.

Pero, ¿qué posibilidades reales hay de que nos toque uno de los premios de la lotería navideña? Cada año 100.000 números entran en el sorteo y, según la Real Sociedad Matemática Española, la probabilidad de tener el número premiado con el mayor premio (El Gordo) es de 0,001 por ciento.

¿Y para el resto de premios de la Lotería?

Lo mismo pasa con el segundo y el tercer premio, ya que tan solo un número gana 125.000 y 50.000 euros, respectivamente, puesto que se reparte el dinero por décimo. Sin embargo, las posibilidades aumentan si hablamos de llevarnos cualquier otro premio (aunque no demasiado).

Llevarse a casa los 20.000 euros que se lleva cada décimo del cuarto premio son de dos entre 100.000, es decir, el 0,002 por ciento y, lograr ser premiado con alguno de los ocho quintos de 6.000 euros, de ocho entre 100.000 (un 0,008 %).

Mientras que las probabilidades de que nuestro boleto esté premiado son ínfimas, que poseamos un boleto con el que ni siquiera recuperemos el dinero invertido aumenta las posibilidades: un 86%

No obstante, comprando varios números podemos aumentar nuestras probabilidades que, aunque sigan siendo pocas, al final no deja de ser un sorteo y, por tanto, una cuestión de suerte.