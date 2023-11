Tamara Falcó enseña su nuevo ático: piscina en la terraza, cocina de diseño, molduras y telas exclusivas y materiales nobles

Tamara Falcó por fin ha terminado las obras de reforma y mejora de su ático madrileño, donde se ha trasladado a vivir con su marido, Íñigo Onieva. 190 metros cuadrados con terraza y piscina en el residencial The Collection by Kronos Homes, con vistas a los parques forestales de la Dehesa de la Villa, la Casa de Campo y el Monte de El Pardo.

Como muchas cosas en la vida de la marquesa de Griñón, la mudanza desde su anterior piso, en el centro de Madrid, pasando por la mansión de su madre, Isabel Preysler, a su vivienda propia, en el lujoso barrio de Puerta de Hierro, no ha sido un camino sencillo. De momento, lo único que le falta es que un sacerdote amigo la bendiga.

Meses de trabajos, y algún contratiempo con el arquitecto de la vivienda, Joaquín Torres, han ido dejando señales de lo complicado que ha sido disponer la que ya es la morada del matrimonio Falcó-Onieva, cuatro meses después de su boda.

Tamara Falcó muestra su elegante casa en la revista de decoración AD (Architectural Digest España). "De pequeña me encantaban las novelas donde había jardines secretos llenos de magia, y esta azotea me conecta con esa parte de mi infancia", cuenta Tamara en sus páginas.

Las bonitas fotos que se ofrecen en el amplio reportaje van acompañadas de comentarios y datos sobre los exclusivos materiales, muebles, diseños, colores, adornos y accesorios que integran su exquisita (y presumiblemente carísima) decoración.

En la casa hay piezas únicas, fabricadas para la casa de Tamara, como la cocina, cuya diseñadora ha estado en alguna edición de Casa Decor, la feria de decoración donde se muestran las tendencias del momento. Esta estancia es, junto con la terraza, el corazón de la casa, el lugar preferido de la marquesa, según dice ella misma.

"Originalmente, había una cocina americana, pero pusimos una isla preciosa que tiene un mural con relieves en forma de trigo. El significado de este cereal para mí es gigante, porque tiene que ver con el Evangelio de Jesús y quería que estuviera presente", explica la marquesa, muy creyente.

La portada de la revista donde se puede ver la vivienda entera. AD

Luces bajas, lámparas únicas y telas de colores neutros dominan la decoración en las habitaciones mostradas: el salón, con enormes ventanales que permiten ver todo el espacio como si estuviera abierto y observar el paisaje exterior, y el dormitorio principal, donde un enorme vestidor deslumbra a cualquiera.

El baño, cuya ducha de piedra convenció a Íñigo Onieva de que era el lugar perfecto para crear un hogar, está dotado de finos mármoles rosas y tiene una bañera aislada sobre patas doradas, igual que toda la grifería. El extenso catálogo de beldades lo firma la marca de porcelánicos que la durante años fue imagen Isabel Preysler.

El lugar predilecto de la casa de Tamara es la terraza, que dispone de una acogedora piscina. "Es mi parte favorita de la casa porque creo que la voy a disfrutar mucho y además tiene un atardecer precioso. Cuando vivía en casa de mi madre, yo veía que estaban desarrollando esta promoción, me enseñaron el ático y me encantó. Cuando me compré la casa, me fascinó el espacio de la terraza, estoy esperando a que llegue el verano para disfrutar mucho de ella".

Detalle del salón con las molduras hechas en una cantera. AD

Cómodos sillones y una barrera natural de plantas que impide ver nada desde fuera de la casa, atestiguan la paz que Tamara desea disfrutar en breve con su marido y su perra, Jacinta.