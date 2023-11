Rocío Osorno revela que su noviazgo con Javier Lorenzana ha terminado: "Ha sido una experiencia increíble, pero no ha podido ser"

Parece que el amor había llamado a la puerta de la influencer y diseñadora Rocío Osorno, tras divorciarse en 2020 del político Jacobo Robatto, padre de sus dos hijos.

Hace apenas un mes no pudo contener compartir las imágenes de un romántico viaje que había realizado con Javier Lorenzana, un empresario gaditano que había conocido en un avión.

Un encuentro del destino que hizo saltar la chispa del amor. No obstante, un par de semanas después, muchos usuarios han visto pistas en el contenido de Rocío de que la relación había terminado. Finalmente, lo han confirmado.

Rocío Osorno confiesa el fin de su relación con Javier Lorenzana. INSTAGRAM

Este mismo lunes 13 por la mañana y tras varios rumores en los que "la gente de redes sociales ha atacado cabos", ha decidido aclarar la situación.

"Javi y yo ya no estamos juntos, ha sido una experiencia increíble conocernos estos meses, pero finalmente no ha podido ser", se ha lamentado, señalando que "las relaciones no son fáciles".

"En nuestro proceso de madurez vamos adquiriendo responsabilidades, hábitos y costumbres que son mucho más difíciles de cuadrar con las de otra persona", ha reflexionado, intentando no perder la esperanza con el amor.

"El amor es bonito, el amor hay que vivirlo tengamos los años que tengamos y dure el tiempo que dure", ha defendido, contenta de haber pasado estos meses tan bonito y viendo a ver qué depara el futuro.

Cuando compartió la primera imagen juntos con el también modelo, ya reveló que no se esperaba que sucediera. "Quién me iba a decir a mí esto...", escribió junto a una foto en una playa de Portugal.