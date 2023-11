Jessica Goicoechea asegura que ha rechazado tener su propio documental: "La gente se aburriría, no paro de trabajar"

Con el estreno del documental de Marta Díaz en Prime Video y la serie sobre María Pombo a la vuelta de la esquina, el resto de creadores de contenido se han puesto a reflexionar si quieren seguir esta tendencia en su propio perfil.

Mientras que muchos se han mostrado interesados, Jessica Goicoechea ha confesado recientemente que ya ha recibido ofertas en otras ocasiones y las ha rechazado.

"Ya me lo han propuesto, pero no... No queremos", ha respondido en plural, dando a entender que la serie también seguiría a su pareja, el futbolista Marc Bartra.

"Mi vida es un caos", se ha quejado y no caos que, según ella, pueda interesar o atraer a las audiencias. "Es un caos real y sobre todo este año, que no he tenido tiempo para nada en vida".

"Se van a aburrir", ha asegurado, ya que está "todo el día trabajando" y viajando en avión, AVE y coche, con su perro Mumu a todas partes. Una locura que cree que no quedaría bien en cámara.

Todas estas declaraciones han tenido lugar en el pódcast de Laura Escanes, Entre el cielo y las nubes. La catalana ha asegurado que no querría que la grabaran, porque le gusta mantener su vida privada a salvo. No obstante, ha apostado por uno para Goicoechea.

Es evidente que la modelo llama la atención y, por eso, reúne 1,8 millones de seguidores y ha sido capaz de crear su propia marca de ropa, GOI, centrada en trajes de baño.