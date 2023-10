Tu horóscopo diario: lunes 30 de octubre de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 30 de octubre de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

La semana va a tener un comienzo crispado o difícil para ti, sobre todo porque tú te encontrarás mal desde el punto de vista emocional, a ello se unirá que surgirán dificultades o retrasos que no esperabas en tus asuntos laborales y mundanos. Si te es posible hoy no te convendría emprender ningún negocio importante.

Tauro

La semana va a comenzar muy bien para ti, con grandes esperanzas laborales, financieras o sociales cuya realización parece estar ya casi a la vista, y este será un día marcado, en general, por la suerte o por importantes ayudas. Pero no conviene que te confíes demasiado porque los triunfos quizás tan solo sean temporales.

Géminis

Esta nueva semana va a ser un momento ideal para que al fin te animes a emprender un nuevo camino y dejar atrás otro que hasta ahora solo te estaba creando problemas o haciendo que invirtieras grandes esfuerzos que hasta ahora te han servido de muy poco. Es hora de darle un giro a tu vida que te lleve hacia el triunfo.

Cáncer

Comienza una semana de abundantes luchas y tensiones principalmente en el trabajo, pero también te va a suceder en otros ámbitos. Es hora ya de que te ocupes de asuntos que tienes pendientes desde hace ya bastante tiempo, es el momento de salir de tu profundo mundo interior para ocuparte de los asuntos mundanos.

Leo

Las influencias astrales de estos días no son favorables y aunque tú tienes la protección del Sol y Júpiter, que es lo máximo en astrología, eso no impedirá que tengas un comienzo de semana algo tenso o crispado, con numerosos problemas o crisis que no esperabas, y que finalmente podrás resolver tras un intenso batallar.

Virgo

Hoy va a ser ese típico día en el que todos los problemas te vienen a ti, de manera que quizás no solo tengas que llevar a cabo tu trabajo sino también, probablemente, el de los demás. Ese es el problema que tiene ser eficaz y estar mejor preparado que los otros. Te espera un día agotador, pero te darás cuenta de lo que vales.

Libra

Pon amor donde no hay amor y encontrarás amor. Ese es el lema que podría definir el día que te espera hoy tanto en la vida social y el trabajo como en los asuntos personales. Los astros van a formar aspectos disonantes y se trata de un día bastante difícil, pero tú tienes el don de amansar a las fieras, y esto es lo que harás.

Escorpio

El día de hoy favorecerá especialmente los viajes y todo lo relacionado con el extranjero, principalmente relacionados con el trabajo, pero lo mismo sucederá si el motivo de estos viajes fuera otro. También la suerte, alguna oportunidad importante, o el amor te podrían llegar gracias a alguna persona venida desde muy lejos.

Sagitario

Al mal tiempo buena cara, ese es siempre tu lema y nunca te suele fallar. Esa va a ser la actitud que vas a aplicar hoy, que va a ser un día algo crispado y de muchas dificultades, pero gracias a tu habilidad no solamente sobrellevarás bien esta situación, sino que al final terminará siendo un día afortunado o al menos fructífero.

Capricornio

Vas a comenzar la semana con un día muy centrado en el trabajo y los asuntos materiales en general. Te mostrarás diligente y sacarás adelante el día con éxito, sin embargo, en tu interior vas a estar algo melancólico y acentuarás tu tendencia natural a la introversión. En definitiva, será un día bueno, pero tú no te sentirás bien.

Acuario

Suerte o buenas noticias que estarán relacionadas con un viaje o que van a llegar desde muy lejos. Esta va a ser una semana de grandes sorpresas o cambios para ti y que serán, en líneas generales, positivos. También el amor, o una magnífica amistad, te podrían llegar a tu vida desde muy lejos. Va a ser una semana muy especial.

Piscis

Siempre absorbes el dolor, los problemas y desdichas de los demás como si fueras una esponja, y te cargas de sacrificios para intentar ayudarles que terminan complicando profundamente tu vida. Esto es lo que te espera en esta semana que comienza e incluso este mismo día de hoy. Tu gran corazón puede ser tu peor enemigo