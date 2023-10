La oposición en bloque tumba las Ordenanzas Fiscales de Collboni

Los grupos municipales de la oposición han tumbado este viernes definitivamente en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona las Ordenanzas Fiscales del alcalde, Jaume Collboni (PSC). Todas las formaciones, a excepción de los socialistas, que gobiernan la ciudad, han votado en contra del grueso. Sin embargo, la de terrazas, que se ha votado por separado, ha obtenido el apoyo del PSC, PP y Vox, pero este no ha sido suficiente para que prosperara.

Se trata de unas Ordenanzas Fiscales que no incrementan la presión fiscal a la ciudadanía y aumentan la fiscalidad al turismo. También elevan la tasa de terrazas en un porcentaje que se había acordado con el Gremi de Restauració de Barcelona.

Han decaído después de que ya lo hicieran en la comisión de Economía del pasado 18 de octubre -tras lo que el PSC retiró la votación de los Presupuestos del orden del día-. Por lo tanto, ya no se pueden seguir tramitando para que entren en vigor el 1 de enero, lo que significa que se mantendrán los impuestos y tasas vigentes.

El concejal de Trias per Barcelona Ramon Tremosa ha lamentado que la propuesta de ordenanzas de Collboni no incluye la rebaja del 2% del IBI que reclamaba su formación. Sobre la tasa de terrazas, ha criticado que el PSC ha llegado a "un acuerdo con el gremio, pero no la ha pactado con ningún grupo municipal".

Desde BComú, Jordi Martí ha tildado de "tímidas" las ordenanzas y ha considerado que deberían haber incluido una subida de los impuestos. Además, ha afirmado que no se han negociado y ha dicho que el ejecutivo socialista en Barcelona "administra y no gobierna".

Martí ha calificado de "fracaso estrepitoso" de Collboni no aprobar las ordenanzas y "tener colgados los Presupuestos". "Nuestro voto es contrario a la espera de hacer un pacto de izquierdas", ha señalado.

Por su parte, el líder de ERC, Ernest Maragall, antes de la votación, ha afirmado dirigiéndose al PSC: "Pase lo que pase hoy con las terrazas, se volverán a quedar solos".

También ha asegurado que en Esquerra no conocen "el modelo de ciudad y de gobernación que proponen" los socialistas, que "han intentado entenderse con todos los grupos de la derecha" del consistorio.

Àngels Esteller, concejala del PP, ha criticado que las Ordenanzas Fiscales son "continuistas", mantienen la "presión fiscal a los barceloneses" y penalizan a los propietarios de pisos vacíos. Asimismo, ha señalado que "están elaboradas de espaldas a las necesidades de los ciudadanos".

Como Esteller, Gonzalo de Oro-Pulido, líder de Vox, ha tildado las ordenanzas de "continuistas" y ha lamentado que no prevén "ni una sola bajada de tasas ni de impuestos".

Por otro lado, ha lamentado que "el PSC -con 10 concejales- ha actuado en la negociación de las ordenanzas y los Presupuestos como si tuviera mayoría absoluta" y "sin buscar antes sintonías".

El teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls (PSC), ha acusado a los grupos municipales de haber elegido la "ética de la convicción" en vez de la "ética de la responsabilidad" y de enrocarse en "posiciones maximalistas".

Ha asegurado que han tendido la mano y han querido hablar "con todo el mundo" y que el voto de algunas formaciones no ha sido a las ordenanzas, sino "político", porque buscan un pacto de gobierno.

Valls ha señalado que las ordenanzas son "progresistas" y ha dicho que buscarán "el diálogo y el acuerdo" con Junts, BComú y los demás grupos en el Ayuntamiento, pero que "los acuerdos no caen del cielo".

La restauración pide "intensificar las conversaciones"

Está previsto que quede sin efecto la bonificación del 75% de la tasa de terrazas que se empezó a aplicar a raíz de la Covid y, teóricamente, al no aprobarse las Ordenanzas, se debería volver a la tasa que se aprobó en 2019, más alta que la que preveía la propuesta de Collboni.

El Gremio de Restauració de Barcelona, sin embargo, mediante un comunicado, ha señalado que "el calendario permite que la comisión de Economía y Finanzas y el plenario, reunidos de forma extraordinaria durante los próximos días, se posicionen, a través de una nueva votación, a favor" de la modificación que propuso el alcalde. Por ello, ha pedido al gobierno municipal y a los grupos de la oposición "intensificar las conversaciones".

Roger Pallarols, director del gremio, ha afirmado: "El sector no entendería que no se encontrara una solución. Una amplia mayoría del plenario ha dejado claro hoy que el retorno a la tasa de 2019 no se tiene que producir. Constatado este hecho, habrá que activar el mecanismo excepcional que proceda si finalmente el entendimiento entre los grupos no es posible".