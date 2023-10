El hijo mayor de Alberto de Mónaco será un 'embajador global' del Principado

Alexandre Grimaldi cumplió 20 años el pasado verano. Su existencia se hizo pública cuando su padre lo reconoció como suyo, un padre que no era cualquier anónimo, sino Alberto de Mónaco.

El joven, fruto de la relación que mantuvo durante cinco años Alberto con la azafata de Togo Nicole Coste, ha dado su primera entrevista a la revista inglesa Tatler. En ella habla abiertamente de sus padres y se defiende de quienes en su día le llamaron ilegítimo.

"Ninguno de mis padres estaba casado y ninguno cometió adulterio. Mi padre me reclamó voluntariamente cuando era un bebé, no porque un juez o la prensa le obligaran", ha expresado el joven. Fue su madre la que dio a conocer la existencia de Alexandre en una entrevista a la revista Paris Match. Poco después, Alberto lo confirmaba.

Alexandre dice que ha sido fácil vivir siendo hijo de Alberto de Mónaco, quien está casado con la nadadora Charlène Wittstock y tiene mellizos, además de otra hija, Jazmin, mayor que Alexandre y actriz, producto de otra relación esporádica con Tamara Rotolo.

"Ha sido fácil porque no estaba demasiado en el ojo público. No me ha afectado tanto. Ahora sí que va a ser interesante, ser más mediático, mostrar más mi cara y estar ligado a mi familia".

Se refiere el joven, muy aficionado a la moda, a que su padre le ha encargado que se convierta en embajador global de Mónaco, trabajo que le obliga a trasladarse desde Londres a Nueva York.

"Todo el mundo ha sido muy amable conmigo", dice durante la conversación en Nueva York, a donde pretende mudarse a principios del año que viene. Entre esas amistades cita a Naomi Campbell, que salió con Alberto a principios de los noventa. "Fue genial conocerla. Fue muy amable y me acogió como a un sobrino", dice Alexandre sobre ella. "Me dio un consejo: que tuviera cuidado con los que me buscan, sobre todo ahora que salgo a la luz pública".

También habla estupendamente Alexandre del resto de la familia Grimaldi, salvo de Charlène, a la que no cita. "Me gustó mucho crecer con mis hermanos y mi madre me cuida muy bien. No podría pedir más", dice. "Estamos todos muy unidos. De hecho, tenemos un grupo de mensajes de texto. Tenemos discusiones sobre quién es mejor: Haaland o Mbappé. Mi hermana Jazmin es más del equipo Mbappé, pero los chicos son más de Haaland".

También habla con soltura de su tía Estefanía, quien además es su madrina. "Es muy divertida, tiene mucha gracia y los pies en la tierra", dice sobre ella. "Estoy muy unido a ella. En los últimos años, hemos cenado y comido juntos para celebrar mi cumpleaños con mis primos".