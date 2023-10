Tu horóscopo diario: sábado 21 de octubre de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 21 de octubre de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Comienza el fin de semana con un estado emocional muy favorable para, con muchas ganas de viajar, moverte, relacionarte y en general abrirte al mundo. Pero aunque te sentirás optimista y lo abordarás todo con entusiasmo, sin embargo, debes tener prudencia porque las influencias astrales no van a ser muy buenas.

Tauro

Si has esperado al fin de semana para poder relajarte y hacer solo aquellas cosas que te gustan te vas a llevar una decepción, al menos este fin de semana en concreto. Una influencia poderosa y disonante de Plutón te va a impulsar a caer en emociones de tipo negativo o depresivo, aunque no exista una razón real para ello.

Géminis

Este fin de semana los planetas no formarán aspectos muy armónicos y aunque tú harás lo posible por pasártelo bien, te van a llegar muchas tensiones y problemas de la mano de tus seres queridos e igualmente tú también podrías creárselos a ellos. Tan solo es algo pasajero, pero te podría estropear este día o parte de él.

Cáncer

Influencias disonantes del Sol y Plutón van a favorecer que hoy tengas tensiones o desencuentros en el entorno del hogar o con alguno de tus seres más queridos, a veces por motivos que carecen de verdadera importancia. También hay riesgo de que tu estado anímico tenga unos fuertes altibajos. Pero no es un mal día.

Leo

Predisposición a un día rico en alegrías y placeres no solo en la vida sentimental y también en otros ámbitos diferentes. Ahora la suerte está de tu lado y aunque hoy los planetas no se encuentren en armonía, sin embargo, a ti eso te va a afectar poco o nada. No obstante, ten más cuidado con tu carácter colérico y explosivo.

Virgo

Este va a ser para ti un día de sorpresas y de grandes cambios. Aquellas cosas que tenías previstas no se van a producir, pero surgirán cosas nuevas y totalmente distintas a las anteriores. La buena noticia es que vas a ganar con el cambio, hasta incluso bastante, aunque al principio no sea de tu agrado. Posible viaje inesperado.

Libra

Es importante que sepas que hoy las influencias planetarias van a ser un poco más tensas de lo habitual, incluso tú mismo, que siempre persigues la armonía y la paz, podrías estar hoy especialmente testarudo e incluso peleón. Es un día que pinta bien para ti, pero solo si no permites que te dominen las tensiones internas.

Escorpio

Tu planeta regente, Plutón, va a ejercer una influencia más bien adversa, y eso te llevará a vivir este día de una forma algo más crispada de lo habitual, especialmente para las relaciones sentimentales y familiares, con algunas tensiones o desencuentros que podrías haber evitado fácilmente en otra ocasión. Cambios y sorpresas.

Sagitario

Hoy las influencias adversas de algunos planetas amenazarán con causarte algún disgusto en tus relaciones más íntimas, ya sea con la pareja, padres o hijos principalmente. Trata de contener ese lado explosivo y airado que siempre tienes cuando las cosas no van del modo que desearías. Riego de una mala noticia inesperada.

Capricornio

Este fin de semana, que hoy comienza, no va a ir tan bien como tú deseabas y esperabas porque vas a tener que hacer algún sacrificio o renuncia en favor de alguno de tus seres más queridos, que necesitará tu ayuda de algún modo. Las influencias planetarias no serán demasiado buenas y esto tenía que salir por algún lado.

Acuario

La suerte te llegará del modo que menos imaginarías porque hoy vas a tener un fuerte conflicto con uno de tus seres queridos y tras el cual romperéis la relación y esa persona se marchará de tu vida. Sin embargo, no debes entristecerte sino lo contrario porque te vas a quitar a un enemigo disfrazado y amigo y luego te irá mejor.

Piscis

Hoy los planetas van a formar algunos aspectos negativos y eso a ti te repercutirá en forma de algunas dolorosas injusticias. Te culparán de cosas que no has hecho o estarás en medio de conflictos que al final te acabarán afectando a ti. Aunque trates de huir de las tensiones estas parecerá que te persiguen. Tómalo con calma.