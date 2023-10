Elon Musk niega que vaya a retirar el acceso a X en la UE para evitar cumplir la Ley de Servicios Digitales

Elon Musk ha negado que vaya a retirar el acceso a X (antigua Twitter) en la Unión Europea, una confirmación que surge tras rumores de que la eliminaría en estos países para no atenerse a la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). La Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea es un conjunto de normas de obligado cumplimiento para las empresas que ofrezcan servicios digitales, que busca garantizar un espacio digital más seguro para los usuarios digitales, así como favorecer la innovación, el crecimiento y la competitividad en el mercado único.

Según declaraciones de fuentes relacionadadas con la red social recogidas por Business Insider, el propietario de la red social estaba valorando retirarla de la Unión Europa y bloquear el acceso desde los países miembros porque consideraba frustrante tener que cumplir con dicha ley. Sin embargo, ahora el propio Elon Musk ha desmentido estas afirmaciones a través de una publicación en X, en la que ha sentenciado que se trata de una información "completamente falsa" y que, por tanto, no se plantea eliminar la plataforma de la UE para evadir las exigencias de la DSA.

En este contexto, la Comisión Europea envió la semana pasada una solicitud formal a X para que presente un informe sobre su gestión ante el contenido violento y la desinformación que circula en la plataforma en el marco de la legislación comentada.

Así, la Comisión indicó que la plataforma de Musk debía proporcionar información sobre el "contenido ilegal" antes del pasado miércoles 18 de octubre y que, en base a esta información, se evaluarían "los próximos pasos", incluida la opción de imponer multas por "información incorrecta, incompleta o engañosa".

Conviene matizar que otras redes sociales ya han llevado a cabo la decisión de no ofrecer el uso de la 'app' a los usuarios europeos, debido a la protección de datos y la DSA, como es el caso de Meta con su aplicación de 'microblogging' Threads. Threads se lanzó inicialmente en Estados Unidos el pasado mes de julio, pero aún no ha llegado a Europa debido a la legislación sobre protección de datos que existe en la UE. De hecho, por el momento no está previsto que Threads llegue a los usuarios de estos países.