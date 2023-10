Un niño rompe a llorar al ver a Meryl Streep y pedirle un autógrafo

El niño asturiano Juan Fernández Martínez, de 10 años, solo tenía un deseo: que su ídolo, la actriz Meryl Streep, le firmara un autógrafo.

Vestido con una camiseta en la que se podía leer I love Mery, el niño consiguió acercarse a ella y convencerla de que le estampara su firma en un cartel con su car, a juego con su indumentaria.

La actriz de Mamma mia no solo le dio su autógrafo, también le abrazó, momento en el cual, la criatura rompió a llorar desconsoladamente, aunque el motivo era la pura felicidad que sentía.

"Me ha dicho que está encantada de conocerme", contó el niño todavía entre sollozos. "Me llamo Juan, soy fan de Meryl y no me puedo creer que la haya visto en persona y que haya conseguido un autógrafo de ella". Estas han sido sus primeras palabras, antes de explicar por qué considera que Streep es la mejor actriz de todos los tiempos. "Puede hacer cualquier papel que lo va a hacer genial. Sus personajes los interpreta muy bien, es una mujer muy fuerte", ha manifestado.