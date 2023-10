Tu horóscopo diario: lunes 16 de octubre de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 16 de octubre de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

La nueva semana va a comenzar para ti bajo signo favorable, facilitándote el éxito en el trabajo, asuntos financieros y otros temas de tipo social o mundano. Además, todo esto se verá favorecido porque sabrás canalizar bien tus energías y encontrar la solución a los problemas. También será un buen día para la vida íntima.

Tauro

La favorable influencia de Júpiter, que se halla en tránsito por tu signo, te será de gran ayuda en esta nueva semana que va a comenzar con buen pie para ti y será una semana de realizaciones tanto en lo material y laboral como en tus asuntos afectivos, todo ello favorecido por una actitud emocional constructiva y realizadora.

Géminis

La semana no va a comenzar muy bien para ti y, en cierto modo, el día se te va a atragantar, aunque esto no significa que toda la semana vaya a ser así. Tomarás alguna decisión equivocada en el trabajo, o recogerás los frutos de alguna equivocación de estos días atrás. Hoy te toca perder, pero mañana todo podría ser distinto.

Cáncer

Después de algunas semanas más inestables de lo habitual, ahora comienzas una que puede ser claramente positiva, tanto en lo material como también en el ámbito personal y familiar. Todo ello, en parte, estará muy favorecido porque estos días vas a gozar de un estado de ánimo más optimista y podrás realizar algún sueño.

Leo

Después de unas cuantas semanas que han sido algo más problemáticas de lo habitual hoy comenzará un cambio claramente favorable y se pondrá fin a problemas o bloqueos que han ido apareciendo en estos días atrás, aunque ese final no siempre sea repentino sino más progresivo. Esta semana tendrás un triunfo profesional.

Virgo

Esta puede ser una semana bastante buena para ti, pero para ello todo depende de que tomes las decisiones o los caminos más correctos, porque vas a tener que enfrentarte a importantes dilemas. Sin embargo, las influencias astrales son favorables para ti y no hay duda de que lo conseguirás. El amor te dará algunos problemas.

Libra

No dejes que los miedos y las precauciones te frenen o destruyan tu autoestima porque hoy comienza una semana que puede ser muy favorable para ti, sobre todo en el trabajo y los asuntos materiales, sin embargo, la abordarás con una prudencia tan grande que te va a costar mucho dar cualquier paso, aunque ya te animarás.

Escorpio

Realización de los deseos, especialmente en los asuntos del corazón. Desde hace varios días insisto con este asunto, pero es que en estos momentos reinan posiciones planetarias muy favorables para ello, incluso para poner ahora las bases y que los frutos se recojan más adelante. Muy positivo para tomar iniciativas en el amor.

Sagitario

En esta semana que hoy comienzas al fin podrás recoger el fruto de un trabajo callado y perseverante que llevabas haciendo desde hacía tiempo. Pero ahora las configuraciones planetarias van a ser mejores y a ti te toca ver materializado algo por lo que has trabajado y te has sacrificado con gran pasión en semanas anteriores.

Capricornio

En esta semana que hoy se inicia vas a dar algunos pasos bastante importantes para lograr hacer realidad alguna ambición tuya muy importante relacionada con el trabajo y los asuntos materiales, o en su caso para que este éxito pueda estar mucho más cerca. Esfuerzos eficaces y perseverantes se unirán al apoyo de la suerte.

Acuario

No te desanimes ni aflojes en tus esfuerzos porque todo aquello por lo que ahora te estás sacrificando va a ver sus frutos muy pronto, aunque no te dé esa sensación. En esta semana que ahora empieza muchas puertas que estaban cerradas se abrirán y también vas a poder recibir algunas ayudas o apoyos con los que no contabas.

Piscis

Es muy probable que algo en lo que estos días has invertido muchos esfuerzos quizás se te venga abajo. Pero al contrario de lo que crees es aquí donde estará tu suerte porque estabas siguiendo un camino equivocado y gracias a ello ahora te darás cuenta y comenzarás a avanzar por la senda correcta. Será una semana de sorpresas.