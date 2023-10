Manuel Benítez 'El Cordobés' le corta la coleta a su hijo, Manuel Díaz: "Un fenómeno"

Manuel Díaz 'El Cordobés' se retiró este domingo de los ruedos en la corrida que se celebró en la plaza de toros de Jaén por la feria taurina de San Lucas. El diestro, junto a El Fandi y Curro Díaz, que sustituye a Cayetano, lidió toros de la ganadería de El Parralejo y de Sancho Dávila.

Hijo de Manuel Benítez 'El Cordobés', que heredó de su padre el nombre artístico, pone fin con esta decisión a treinta años de alternativa que le han dejado numerosos triunfos y también graves lesiones que le han dejado dos prótesis de cadera de recuerdo, si bien eso no ha sido impedimento para que siguiera toreando.

El matador, que encandiló al gran público y llenó tendidos por toda España, se despidió de las plazas cuando, al terminar la tarde, su padre le cortó la coleta, como es tradición en la despedidas de los grandes toreros. "Hoy se retira un fenómeno", dijo el veterano torero a su llegada a la plaza de toros.

Además de él, Manuel Díaz también estuvo acompañado de su mujer, Virginia Troconis, y su hija, Alba Díaz, fruto de su relación con Vicky Martín Berrocal, que le ha dedicado unas bonitas palabras: "Hoy no es un día más en tu vida y por eso no lo es en la mía. 30 años han pasado desde que tomaste la alternativa, pero media vida viviendo por y para tu profesión. Hoy dices adiós a un etapa que te dio todo lo que eres y conociéndote, sé que no te será fácil, pero me llena de emoción saber que estás rodeado por los que más quieres y tienes a tu padre contigo", ha escrito la diseñadora.

El Cordobés (Madrid, 1968) heredó de su padre el nombre artístico después de una larga lucha para lograr que le reconociera como hijo, lo que ocurrió en mayo de 2016 por dictamen de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Manuel Díaz tomó la alternativa en Sevilla el 11 de abril de 1993 de manos de Curro Romero y en presencia de Espartaco, y un mes después, el 20 de mayo de ese mismo año, la confirmó en Madrid con Armillita Chico y Fernando Lozano de padrino y testigo, respectivamente.

Desde aquel entonces comenzó una carrera en la que el nuevo Cordobés llegó a convertirse en uno de los grandes toreros mediáticos del toreo actual, con un gran tirón en las taquillas gracias a su simpatía y su carisma dentro y fuera de los ruedos, y famoso por su desparpajo delante de los toros y por, incluso, imitar gestos de su padre como el famoso 'salto de la rana'.

Con Rivera Ordóñez y El Fandi conformó una de las ternas que más gente ha llevado a las plazas en las últimas décadas, de ahí que los empresarios siempre hayan buscado cerrar ese cartel para alguno de los festejos de sus ferias taurinas.

Su presencia en las páginas de la prensa rosa también le otorgó más fama si cabe, como también sus apariciones esporádicas en programas de televisión como MasterChef o A bailar, pero nunca llegó a abandonar su verdadera pasión, el toreo, aunque este domingo colgará definitivamente el traje de luces, poniendo así fin a una carrera plagada de éxitos.