Tu horóscopo diario: domingo 15 de octubre de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 15 de octubre de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

La semana va a finalizar con un día en el que tu estado de ánimo no será del todo bueno, aunque te sentirás mejor por la tarde o ya hacia el final del día. Hay cosas que te gustaría hacer o vivir que en este momento no van a estar a tu alcance y eso te va a impedir disfrutar de aquello que sí tienes, pero luego tendrás más paz.

Tauro

Hoy te espera un día de bienestar y felicidad, ya sea en el ámbito familiar o sentimental, un momento de paz y armonía en el que también te verás rodeado de cariño. Ese es el escenario y, sobre todo, esas van a ser tus sensaciones. Algo en tu interior te hará sentir que te preparas para un invierno fructífero y afortunado.

Géminis

Este día tendrá dos partes muy diferenciadas, la primera mitad no te sentirás del todo bien, estarás algo pensativo o incluso melancólico, pero todo irá cambiando lentamente en su segunda mitad y podrás terminar el día con mayor alegría y sensación de optimismo. Tus seres queridos van a influir mucho en este cambio.

Cáncer

A menudo los fines de semana no suelen ser para ti todo lo agradables que te gustaría, pero no es así porque la suerte te dé la espalda sino porque tiendes a sumergirte en fantasías y emociones erráticas, y ese es, precisamente, el peligro que te amenaza hoy. Además, la vida sentimental o familiar no van a ser muy favorables.

Leo

Este será un día ideal para viajar, realizar deportes al aire libre o cualquier otro tipo de actividad, pero no para estar en casa mano sobre mano porque entonces te saltarán chispas de los nervios. Hoy te impulsará una actividad desbordante tanto en lo corporal como en lo intelectual, y tendrás que elegir entre dos actividades.

Virgo

Tras tu imagen seria, introvertida y taciturna se esconde muchas veces una persona con gran espíritu de servicio, que siempre está dispuesta a sacrificarse por sus seres más queridos. Esa dualidad te acompañará hoy en tus relaciones familiares o con tu pareja, pero tú siempre estás ahí cuando te necesitan, y hoy más que nunca.

Libra

Hoy está dentro de lo posible que no tengas un final de semana tan agradable como desearías porque una posición adversa de Marte te va a traer el riesgo de posibles tensiones, desencuentros o incluso discusiones apasionadas con tu pareja, alguno de tus hijos o algún otro de tus seres más queridos. Procura evitar los choques.

Escorpio

Es un gran momento para el amor y los placeres, tendencia a que las cosas se desenvuelvan del modo que tú deseas. Estás en un periodo afortunado, en mayor o menor medida, para tus asuntos más íntimos y es ahora cuando debes tomar iniciativas en tu vida sentimental o familiar, trabajar por una vida más feliz y placentera.

Sagitario

Este va a ser uno de los signos más afortunados en el día de hoy. Con razón o sin ella te encontrarás inusualmente contento o ilusionado, pero además también las circunstancias te acompañarán y tendrás la sensación de navegar con el viento a favor, especialmente en lo que se refiere al amor y los sentimientos más íntimos.

Capricornio

Hoy vas a tener una especial preocupación por el dinero y los asuntos materiales en general, esa preocupación podría estar desencadenada por un importante gasto que has tenido que hacer muy recientemente. En realidad todo va bien y no existen motivos para que estés inquieto, aunque a pesar de todo no podrás evitarlo.

Acuario

Valoras más que ninguna otra cosa poder sentirte libre e independiente, que ninguna persona ni circunstancia te condicione o te esclavice, y hoy vas a poder sentir, con mayor intensidad que en otras ocasiones, esa sensación benéfica de no estar atado a nada ni nadie, aunque tal vez la realidad no sea así. Un día de paz y bienestar.

Piscis

La semana terminará para ti con un día que tiene mucho de "agridulce", y en el que las esperanzas de un futuro mejor se van a mezclar con muchos sacrificios y agobios que forman parte de tu realidad en el presente. No te será fácil hacer lo que deseas, pero estarás contento porque sabes que muy pronto todo va a ser muy distinto.