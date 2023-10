Tu horóscopo diario: viernes 13 de octubre de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 13 de octubre de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Después de varios días bajo influencias planetarias disonantes y desfavorables, por fin hoy tus esfuerzos van a estar apoyados por una constelación astral bastante más positiva y llega el momento de recoger el fruto de muchos esfuerzos que has hecho en los días pasados y en bastante peores condiciones emocionales.

Tauro

Este será un día favorable para viajar y para todos los asuntos que se relacionen con el extranjero, o también con personas que vienen de muy lejos. La suerte te llegará en el extranjero o de la mano de una persona venida de muy lejos o que viaja con una gran frecuencia. Hoy vas a tener un día rico en sorpresas positivas.

Géminis

Favorable para el dinero y los asuntos materiales y mundanos en general, todo ello como consecuencia de unas influencias muy favorables que hoy vas a recibir del Sol y la Luna al mismo tiempo. La inteligencia se armonizará con la inspiración para que al final las cosas salgan como tú deseas. Decisiones acertadas.

Cáncer

No te precipites a la hora de tomar iniciativas y luchar por tus sueños o ambiciones. En tu interior sientes que el viento sopla en tu favor y las circunstancias te favorecen, y así es realmente, pero te conviene moverte con prudencia y consolidar todo lo que vayas consiguiendo o lo que construyas se te va a desmoronar.

Leo

Este va a ser un día bueno para ti, pero al mismo tiempo también de muchos nervios y una gran impaciencia. Sin embargo, eso es justo lo contrario de lo que debes hacer, porque las influencias astrales de hoy favorecen las decisiones muy reflexivas y calmadas. No te impacientes porque nada impedirá tu victoria final.

Virgo

Un magnífico contacto planetario no solamente te impulsará a que el día sea para ti afortunado y fructífero, sino que también hará que saques tu lado más humano y generoso ante aquellos que te rodean, y finalmente que tengas un día más agradable en tus relaciones más íntimas, donde también darás pasos correctos.

Libra

Tanto el Sol como la Luna se hallarán en tu signo en el día de hoy, y aunque sin duda eso te concederá un gran protagonismo, también es cierto que vas a estar más impulsivo o nervioso de lo que es habitual, y eso se notará sobre todo en tus contactos más íntimos y el entorno del hogar. No debes caer en la impaciencia.

Escorpio

No porque luches mucho las cosas van a llegar antes a tu vida, incluso podría ser contraproducente si vas a ciegas y no das los pasos adecuados. Debes hacer lo posible por calmarte porque hoy no va a ser un día demasiado bueno para ti, quizás tengas la sensación de que te crecen los enanos, pero es solo algo muy pasajero.

Sagitario

Pronto recogerás el fruto de algo que te ha costado mucho trabajo y grandes sacrificios. A partir de hoy las influencias de los astros van a empezar a ser poco a poco más positivas y armónicas y te llegarán cambios a favor, sobre todo en el terreno de los sentimientos y la vida íntima. Tu vida va a entrar en una nueva etapa.

Capricornio

Tu planeta regente, Saturno, formará hoy un excelente aspecto con Marte y esto para ti va a suponer la llegada de un éxito o realización profesional que se hará realidad ahora o en los próximos días, pero muy pronto. En realidad, estarías recogiendo los frutos de grandes sacrificios en los meses o incluso años anteriores.

Acuario

No intentes abarcar más de lo que puedes, a tu gran actividad y disposición para lucha tienes que añadirle también la ayuda de la razón y la sensatez. Si logras armonizar la cabeza y el corazón entonces sí que vas a ser capaz de hacer grandes cosas y darle a tu vida un sentido más constructivo. Debes pensar antes de hacer.

Piscis

Aunque la vida te ponga en tu camino mil y un sufrimientos o sacrificios al final siempre sales adelante y el destino te pone a la persona o la situación que necesitas para salir airoso de las dificultades. Aunque las amenazas sean grandes siempre que se te cierra una puerta se te abre otra que no esperabas y así te ocurrirá hoy.