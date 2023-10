Detenidos tres hombres por colocar siete artefactos explosivos en entidades financieras y comercios de Barcelona

Los Mossos d’Esquadra han detenido a tres hombres de entre 24 y 45 años por presuntamente colocar siete artefactos explosivos caseros en entidades bancarias y comercios de los distritos del Eixample y Sant Martí de Barcelona. Asimismo, también investigan a una mujer por su presunta participación en los delitos.

Los hechos se habrían dado entre julio de 2022 y junio de 2023, pese a que los presuntos delincuentes no fueron detenidos hasta el pasado 5 de octubre. Se cree que podría haber un trasfondo ideológico, aunque los ataques no llegaran a reivindicarse. Si bien no hubo víctimas, los daños materiales ascienden alrededor de los 80.000 euros.

La calidad del material explosivo cada vez mejoraba

Las acciones siempre se llevaban a cabo de madrugada y la participación normalmente era de dos personas: mientras uno colocaba el artefacto, una segunda persona vigilaba. En caso de una tercera involucración, el tercero se encargaba de grabar las acciones delictivas.

Por la manera en como estaban confeccionados los artefactos explosivos, los agentes del grupo de TEDAX-NBQR llegaron a la conclusión de que todos habían sido fabricados por la misma persona.

Los especialistas concluyeron que el presunto fabricante tenía conocimientos técnicos avanzados. El material explosivo era de fabricación casera y la construcción del artefacto requería de entendimientos específicos en física y química.

Según los informes técnicos, en cada ataque se aumentaba la calidad del material explosivo y su potencialidad lesiva, por lo que de haber explotado cerca de personas, se cree que podría haber causado lesiones graves.

Más de 1.000 horas de grabaciones

Los investigadores de la Comisaría General de Información analizaron unas 1.000 horas de imágenes con las que se logró identificar a uno de los presuntos autores del delito. Posteriormente, se confirmó la relación del primero con dos personas más.

Así pues, el pasado 5 de octubre detuvieron a los tres involucrados y se tomó declaración a una mujer en calidad de investigada. Paralelamente, se ejecutaron tres registros donde se intervinieron productos químicos y otros elementos destinados a la fabricación de artefactos explosivos.

Los detenidos pasaron a disposición judicial el día 6 de octubre. La investigación continúa abierta a la espera de que se puedan desprender indicios de participación de los investigados en más hechos.