Tu horóscopo diario: domingo 8 de octubre de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 8 de octubre de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Tanto hoy como en los primeros días de la semana que viene Marte y Plutón, que son planetas de influencia violenta estarán dominantes, debido a ello debes tener cuidado porque el corazón y los impulsos prevalecerán sobre las actitudes racionales y sensatas. Riesgo de tensiones o conflictos con los seres más queridos.

Tauro

El amor te puede hacer muy feliz, pero también te puede causar muchas tensiones y problemas cuando las cosas no van bien, y eso es lo que te sucederá este fin de semana y los primeros días de la próxima semana. No te dejes llevar por los impulsos o pasiones irracionales porque en unos días todo esto se te habrá pasado.

Géminis

Hoy tendrás muchas ganas de hacer cosas, especialmente de correr riesgos y actuar de una forma mucho más audaz de lo que acostumbras, el corazón te impulsará con especial pasión, pero debes tener cuidado porque en realidad las influencias astrales no son positivas y al final te esperará una experiencia poco agradable.

Cáncer

La suerte está cada vez más de tu lado, pero hoy más que nunca puedes llegar a convertirte en tu propio enemigo al canalizar mal poderosos impulsos emocionales. En realidad no es culpa tuya, el verdadero problema es que hoy y los primeros días de la semana que viene hay grandes tensiones astrales. Ve con prudencia.

Leo

Hoy estás dispuesto a tomar importantes decisiones relacionadas con tu vida íntima, cortar con una determinada relación o separarte de una determinada parte de la familia. Pero lo mejor sería que dejes esas decisiones para dentro de unos días, ya que para entonces verás que te cegaste injustamente por tu enorme ira.

Virgo

Tanto hoy como los primeros días de la semana próxima los violentos planetas Marte y Plutón estarán dominantes y eso te va a impulsar a sacar tu lado más radical y agresivo. Los impulsos y emociones se impondrán sobre tu lado racional, pero debes tener cuidado porque puede no ser para bien. Reflexiona antes de actuar.

Libra

Una influencia poderosa de los violentos planetas Marte y Plutón, que va a estar presente hoy y unos cuantos días más, te va a dar la suficiente fuerza o agresividad para imponerte sobre aquellos que tratan de manejarte o utilizarte. Estos influjos te van a ayudar a ponerte en tu sitio e incluso enfrentarte con quien sea necesario.

Escorpio

Hoy y estos próximos días van a estar especialmente fuertes tus planetas regentes, Marte y Plutón, eso te va a dar fuerza para luchar por tus sueños y tus metas terrenales. Sin embargo, debes reflexionar y tener cuidado porque podrías seguir caminos equivocados o incluso destructivos, aunque al principio te vaya muy bien.

Sagitario

Tanto hoy como en los próximos días la influencia dominante de planetas violentos como Marte o Plutón te impulsará a sacar tu lado más colérico o radical, incluso podrías hacer cosas o tomar decisiones de las que seguro que luego te arrepentirías en unos días más tarde. Intenta no dejarte llevar por los impulsos y pasiones.

Capricornio

La poderosa influencia que estos días van a tener los violentos planetas Marte y Plutón te conducirá a ser más audaz de lo que acostumbras, a actuar más con los impulsos y pasiones que con la cabeza. Pero eso podría ser un gran error porque ahora los planetas no están en armonía y tus acciones no van a ser las más correctas

Acuario

Ten cuidado con tu dinero y tus bienes, tanto hoy como en los próximos días. Ahora dominan planetas violentos y pasionales como Marte y Plutón, y no se hallan en armonía, puedes prestarlo a alguien que luego no te lo va a devolver, o realizar gastos sin medida que no merecen la pena. Piensa mucho antes de hacer las cosas.

Piscis

Lo que para ti es justo y merece la pena luchar por ello puede no ser así para otras personas. No trates de imponer tu forma de ver las cosas porque al final te vas a estrellar y además podrías no tener razón. Tanto hoy como en parte de la próxima semana habrá grandes tensiones planetarias y no debes dejarte llevar por los impulsos.