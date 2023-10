Tu horóscopo diario: sábado 7 de octubre de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 7 de octubre de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Vas a comenzar el fin de semana con muchas ilusiones, ganas de hacer cosas y un ánimo optimista en general. Hoy puede ser un día ideal para que al fin puedas hacer aquellas cosas que más te apetecen, pero en el caso de que tuvieras que trabajar las cosas te van a ir bien. Bueno para tomar iniciativas en lo sentimental.

Tauro

Hoy debes tener mucho cuidado con los gastos y más aún con meterte en algún negocio o tomar alguna importante iniciativa de tipo financiero. También puedes encontrarte un gasto importante e inesperado que no lo puedes evitar aunque quieras. En una palabra, hoy debes tener cuidado en lo que se refiere a la economía.

Géminis

Este será un día inestable o incierto para el amor, no es malo e incluso podría ser todo lo contrario, pero las alegrías o éxitos pueden ser pasajeros o de poco fiar. Sin embargo, también es posible que tengas a tu lado a alguien que te quiera de verdad y tú no te lo creas o no te acabes de creer las muestras que te da sin parar.

Cáncer

La Luna continuará transitando por tu signo y hoy va a tener unos efectos más positivos, estimulando tu inspiración y sobre todo tus sueños e ilusiones, incluyendo la tendencia a luchar por ellos. Afortunadamente, esa actitud positiva también se verá reforzada porque tendrás un día favorable o así lo sentirás en tu interior.

Leo

Ten cuidado con tu carácter, que puede volverse muy colérico y tiránico cuando las cosas no están saliendo como te gustaría, y eso es algo que te va a suceder hoy, pero no porque tengas un mal día sino porque los acontecimientos irán en otra dirección distinta a la que esperabas. Ten prudencia si un ser querido te pide dinero.

Virgo

Hoy será para ti uno de esos días en los que necesitarás buscar la soledad o un cierto aislamiento, ya que solo ahí encontrarás de nuevo la armonía. Es un momento ideal para tomar contacto con la naturaleza, el bosque o el mar, que te ayudará mucho a cargar las pilas y poder descansar de las abundantes tensiones de estos días.

Libra

Hoy esperas este día con gran ilusión y en parte tus expectativas se van a hacer realidad, pero también vendrán acompañadas de muchas tensiones y turbulencias con las que no contabas, especialmente por la tarde. Esperas amor, armonía y concordia y en parte lo tendrás, pero también te vas a encontrar discusiones y tensiones.

Escorpio

Ten cuidado con las discusiones familiares o con tu pareja, haz lo posible por evitarlas o de lo contrario no vas a tener un fin de semana demasiado agradable. En realidad esto no es por culpa tuya, pero tu pareja o alguno de tus seres más queridos van a tener un mal día y quizás inconscientemente lo paguen contigo. Cuidado.

Sagitario

Hoy debes hacer todo lo posible por huir de las tensiones, incluso hacer algún viaje, salir de tu ambiente habitual o irte lejos donde puedas encontrar esa belleza y esa paz que tanto anhelas y necesitas. De lo contrario, las personas que te rodean van a estar muy crispadas y predispuestas a los choques y discusiones inesperadas.

Capricornio

Preocupaciones y problemas en el ámbito familiar que te entristecerán y te causarán gran desánimo, aunque no porque sean muy graves sino porque todo eso te pillará en un momento débil en el que necesitas descansar y, sobre todo, tener paz. Eso es lo que buscabas en este fin de semana, pero muy especialmente en este día.

Acuario

Tú siempre vas al revés de los demás, pero no porque te lo propongas sino simplemente porque eres así. Hoy comienza el fin de semana y es el momento de ir pensando en el descanso e ir aflojando cada vez más las tensiones, pues bien, tú vas a hacer justamente todo lo contrario, afrontando con gran pasión otro tipo de tareas.

Piscis

Hoy el destino te traerá un día favorable para los asuntos del corazón, quizás incluso placentero o verdaderamente feliz. Pero no olvides que tu destino en la vida siempre está relacionado con dar más que con recibir y detrás de los buenos momentos no sería extraño que te encuentres también algún sacrificio acompañándolos.