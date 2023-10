Tu horóscopo diario: viernes 6 de octubre de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 6 de octubre de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Algún asunto, o algún problema, relacionado con tu trabajo que estabas seguro de tener solucionado ya, va a volver a surgir de repente aunque no será por culpa tuya, pero sí te va a causar una gran desazón y rabia. Sin embargo, lo más importante es que lo que parece casual en el fondo puede haber sido provocado. Cuidado.

Tauro

Hoy debes esforzarte por pensar y actuar con realismo, que tus acciones respondan a una lógica, ya que el problema es que te sentirás impulsado a dejarte llevar por los impulsos y emociones. Por fortuna estás en un gran momento astrológico y nada malo te va a pasar, pero con todo debes luchar para no perder tu norte.

Géminis

Hoy las relaciones te van a dar que sentir, ya sean las más íntimas o quizás tus contactos más superficiales. Sin tu quererlo te verás envuelto en malentendidos u otros te achacarán cosas que no has dicho o no has hecho. Debes tomártelo con calma, ya que será el único modo de afrontar esto con sensatez, todo se aclarará.

Cáncer

La Luna va a transitar hoy por tu signo y eso potenciará tu personalidad y hará que aflore aún más tu lado emocional. Será un día ideal para compartirlo con las personas que más quieres o para intentar hacer aquellas cosas que más te agradan o hacen que te sientas mejor. También va a ser un día muy bueno en el trabajo.

Leo

Hoy debes conducirte con prudencia, incluso si te fuera posible, dejar para más adelante la toma de alguna iniciativa de gran calado y que podría tener importantes consecuencias en tu trabajo o tus finanzas. Pero si no te es posible esperar reflexiona muy bien las cosas antes de hacerlas, no te fíes de tu primera impresión.

Virgo

Realizaciones laborales o económicas, hoy vas a tener un día bastante fecundo, un día que será difícil o incierto para la gran mayoría de los signos, y, sin embargo, a ti te podría resultar muy favorable. El destino va a hacer que alguno de tus sueños se convierta en realidad, algo por lo que habías luchado mucho en el pasado.

Libra

No te atasques luchando por cosas que en este momento son imposibles, y además tú lo sabes. Debes esforzarte en ser más positivo y no buscar allí donde nada vas a encontrar, si no lo haces así hoy el día no te saldrá bien y al final te vas a deprimir o incluso te sentirás amargado. No trates de adelantar los acontecimientos.

Escorpio

El día no va a comenzar demasiado bien para ti porque te sentirás con el ánimo decaído y una tendencia a ver las cosas con un pesimismo mayor de lo normal. Sin embargo, según pasen las horas poco a poco te vas a ir viniendo arriba y sobreponiéndote a tu malestar interior hasta conseguir que finalmente el día termine bien.

Sagitario

Siempre orientas tu voluntad y tus esfuerzos a luchar por aquellos a los que más quieres, pero hoy lo harás de una manera muy especial, quizás porque tomarás más conciencia de lo importantes que son en tu vida o cuantas cosas buenas te aportan. Hoy el corazón y las emociones van a triunfar sobre la cabeza y lo racional.

Capricornio

Tendencia a las turbulencias emocionales, incluso a los desencuentros con tus seres más queridos. Hoy te traerá más cuenta centrar todas tus energías en los asuntos laborales y mundanos, que es por donde te van a ir mejor las cosas, porque en la vida íntima hay tendencia a discusiones o tensiones por asuntos sin importancia.

Acuario

Los ideales y principio siempre son de la mayor importancia para ti, pero para que todo vaya bien estos deberán armonizarse con la realidad, y esto es algo que hoy te va a ser particularmente difícil porque los impulsos y emociones te van a dominar en muchos momentos e incluso podrían hacer que el día no te salga del todo bien.

Piscis

No pierdas el día en tensiones y conflictos estériles de los que nada positivo vas a sacar y, sin embargo, al final te amargarás cada vez más. Hoy más que nunca te conviene ir a lo tuyo, centrarte en aquello que más te importa y no dispersarte en otras personas que tan solo te quitarán tu energía y al final nada bueno te aportarán.