Los vecinos del Raval mantienen la lucha contra la ampliación del MACBA: “Es una tomadura de pelo”

La ampliación del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) sigue dando quebraderos de cabeza a los vecinos del Raval, ya que consideran que las obras, que en un inicio estaban previstas para 2024 según la página web del museo, robarán unos 908 m2 de espacio público al barrio. “La plaza dels Àngels está en peligro”, aseguraba el colectivo en una comparecencia ante la comisión de cultura el pasado mes de septiembre.

Actualmente, tras la presentación de un contencioso administrativo y alegaciones al "Pla Integral de millora urbana per l'ampliació del MACBA" por parte de la plataforma “No a la ampliación del Macba”, las obras se encuentran paralizadas. Sin embargo, están a la espera de que un juez dicte sentencia. “Es una tomadura de pelo”, dicen desde la asociación.

Según Santiago González, uno de los portavoces de la plataforma, el proyecto está mal hecho y "tiene irregularidades flagrantes", ya que la cualificación del terreno no respeta los metros mínimos de espacio verde que deberían haber entre los dos edificios. "Por ley el proyecto no las cumple (las normas)", señala a 20minutos. Y, asegura que, "si finalmente no son aceptadas (las alegaciones), iremos a un segundo contencioso administrativo contra el Ayuntamiento".

Además, denuncian que El Raval es el barrio con la densidad demográfica más alta de toda Barcelona y, en cambio, es la zona con menos metros cuadrados de espacio público por habitante.

"El MACBA es un museo fallido, no tiene visitantes"

El proyecto inicial se adjudicó en 2021 a los estudios de arquitectura H Arquitectos y Chris & Gantenbei con un presupuesto de 5,5 millones de euros. Con él, esta previsto que el museo gane 3.000 metros cuadrados tras la incorporación al espacio museístico del Convent dels Àngels, situado justo enfrente del centro actual. En los planes de dicho proyecto, también se contempla la construcción de un edificio anexo al convento, que es el que hará previsiblemente que el espacio de la plaza disminuya casi en 1.000 metros cuadrados.

Simulación de la nueva fachada del Convent dels Àngels, con los nuevos porche y terraza, que acogerá la ampliación del museo Macba a partir de 2023. MACBA

Pero la asociación de vecinos denuncia que este espacio pertenece al barrio y asegura que “el MACBA es un museo fallido, no tiene visitantes”. Según la Memoria de Actividades del museo, en 2021 recibieron 194.565 visitantes, mientras que en 2022 fueron 251.757 las personas que acudieron a las instalaciones, tal y como recoge el Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB).

Por eso, no entienden por qué se necesita una ampliación. "No hay ninguna razón para hacerlo", asegura Santiago. De hecho, en el debate popular que organizó la plataforma y al que no acudió ningún representante del museo, un centenar de vecinos expusieron sus motivos en contra de las obras, entre los que destacó la oferta de espacios para alquilar que ofrece el museo a empresas y grupos privados.

“Si entráis en la página web del Macba podéis alquilar espacios en la Capilla dels Àngels para hacer fiestas privadas”, aseguró Santiago Gonzalez durante su intervención en la comisión de cultura a la vez que preguntaba qué necesidad tiene el museo de ampliación cuando cuenta con tanto espacio disponible. "Organizan desfiles, fiestas privadas, eventos, bodas...", dice la plataforma a 20minutos.

Vecinos del Raval se reunieron en septiembre para debatir la ampliación del museo. Mari Latorre

Y así lo apunta el MACBA en su página web. El museo explica que dispone de 2.100 metros cuadrados distribuidos en dos edificios como espacios de alquiler “para eventos corporativos, ruedas de prensa, desfiles de moda, rodajes, cenas de gala...”.

Para la plataforma, este hecho no tiene sentido y critican que el edificio donde está el centro de estudio del museo, debía alojar la biblioteca del distrito de Ciutat Vella. "Somos el único distrito de Barcelona que no tiene una biblioteca del distrito", dice la asociación, que también apunta que "antes de la ampliación de un museo fallido se necesitan equipamientos culturales" para el barrio.

Ante las preguntas de este diario sobre el estado de la ampliación y las críticas de los vecinos, el museo ha explicado que los miembros del consorcio y la dirección decidieron trabajar en un ajuste de calendario y del presupuesto, ya que el contexto ha cambiado y los precios también, por lo que el museo "no cuenta en este momento con el financiamiento necesario". Según ellos, esa es la razón por la cual las obras no se han llevado a cabo hasta ahora.

Asimismo, en febrero de 2023, el entonces teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí aseguraba que la ampliación del Macba se haría realidad. “Estamos comprometidos”, dijo Martí, que explicó también que el museo había pedido tiempo de reflexión para estudiar, entre otras cosas, “un mejor uso” de los espacios que ya tiene el museo.