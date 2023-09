Ana Iris Simón y Coco Dávez lanzan '¿Y si fuera feria cada día?', un libro "para quienes creen que el capitalismo es el mejor sistema"

Ana Iris Simón, 2 de junio de 1991, Campo de Criptana.

Coco Dávez, 11 de noviembre de 1989, Madrid.

Entrar en el estudio de la artista Coco Dávez es retroceder en el tiempo en algún sentido. La simpleza y la alegría de sumergirse en un universo de colores primarios que se cuela por la vista, como en esas pelis infantiles donde la vida se introduce por los ojos, como cuando el amor toma forma de corazón en las retinas.

Aquí, las tres, Ana Iris Simón, Coco Dávez y yo misma nos sentimos a gusto, quizá también, en algún sentido, nos resistimos a ser adultas del todo, y por eso han vuelto a la infancia, creando a cuatro manos, un cuento para niños y niñas, basado en la exitosa novela de Ana Iris, Feria. Eso sí, con una vuelta de tuerca esta vez, ¿Y si fuera feria cada día?

"Yo creo que es lo primero que olvidamos, que un día fuimos niños y la tristeza de eso es perder el asombro", me dice rotunda Coco. Un encuentro, el de ambas, que se ha hecho esperar. Dos años nada menos desde que Coco leyó Feria y quiso conocer y trabajar con Ana Iris, pero sus dos embarazos dilataron la cita hasta hoy, que se ha hecho realidad.

"Al tercer año fue Ana Iris la que me propuso hacer este libro conmigo", me dice emocionada. Un libro con guiños generacionales como el tren de la bruja, pero con diferencias. Aquí el personaje ha sucumbido a los nuevos tiempos y en vez de verruga tiene la manicura perfecta, y su traje negro y su escoba se han convertido en ropa de diseño.

"Es contraponer modernidad y tradición. Muchas veces la modernidad es un caramelito envenenado que viene envuelto en colores preciosos, pero que tiene una contrapartida. Es una crítica a toda esa gente que dice muchas palabras en inglés, que está hecha a sí misma, que en su biografía de Twitter no entiendes nada por qué ponen PHE Consulting...", asegura Ana Iris.

Un mantra que ya vertebraba su exitosa novela y que le trajo algunas críticas. Simón proviene de una familia atea y con la edad se hizo creyente por convicción, en unos tiempos donde la institución no goza de tantas simpatías, así que lo del seguir al rebaño también subyace en su libro "somos muy ovejas, pero cómo no vamos a serlo, vivimos tan mediatizados y tan bombardeados… En los noventa pensábamos que con la democratización de la información íbamos a ser más libres, y te das cuenta de que simplemente nos llega más propaganda por más canales, y que paradójicamente tenemos más acceso a la información que nunca y cada vez estamos más polarizados y desinformados".

Un homenaje al pueblo, a la tranquilidad, a los juegos y tradiciones que han forjado lo que somos, aunque aquí no todas sean de pueblo. "Ya quisiera yo haber tenido un pueblo, esas fiestas, esos amigos que te esperan cada verano, yo no he tenido eso", se lamenta Coco. Una envidia sana por no haberlo vivido y, quizá, no haber disfrutado tanto del tiempo, el gran caballo de batalla de nuestra sociedad y algo que reivindican.

"La gran búsqueda es la búsqueda de tiempo… Hoy día hay que ser productivo hasta en el ocio. El día que quieres descansar tienes que ver la serie de turno. Leerte el último libro, ver la última peli, estar al tanto para pertenecer al conjunto de la sociedad". Y añade Ana Iris: "Yo recomendaría este cuento infantil a todo aquel que piensa que el capitalismo y el liberalismo es el mejor de los sistemas".

Pero a pesar de tenerlo claro, parece que ellas mismas no se aplican el cuento, el suyo propio. Estar aquí charlando las tres juntas nos ha costado más malabarismos de la cuenta, porque sus agendas son tan pesadas como el tiempo, ese que reclaman. Y por un momento, aunque solo sea por un momento, creo que sí desearían que todos los días fueran feria.