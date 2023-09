El SEPE explica cómo pedir el paro tras perder tu trabajo

Cuando llega septiembre suele subir el paro, debido a la estacionalidad en el empleo y al fin de la parte central de la temporada turística. Los desempleados deben apuntarse al paro, pero el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) lanza una advertencia.

Tal y como recoge el portal especializado Noticias Trabajo, el SEPE explicó a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) qué es lo que las personas tienen que hacer al quedarse sin trabajo y quieren cobrar el paro.

Este medio recuerda que una persona solo tiene derecho a esa prestación siempre que haya cotizado por contingencias profesionales durante 360 días, es decir, prácticamente un año.

Así, es fundamental que la solicitud para pedir la prestación por desempleo se haga "en un plazo de 15 días hábiles siguientes al último día trabajado o a la finalización del periodo de vacaciones".

Si no lo pides en ese plazo, no pierdes la prestación, pero sí que se reducirá el tiempo durante el cual el interesado recibirá la prestación por desempleo.

En cuanto a los requisitos, es necesario estar dado de alta y en situación legal de desempleo; permanecer inscrito como demandante de empleo y haber cotizado al menos un año para esta ayuda. También se debe no haber cumplido la edad ordinaria de jubilación, no realizar actividad por cuenta propia o ajena y no cobrar una pensión de la Seguridad Social incompatible con el trabajo.

Cómo solicitarla

La petición del paro se puede hacer de forma presencial o telemática. Si se hace presencial, hay que acudir mediante cita previa con un formulario de presolicitud, que está disponible en la plataforma web del organismo, pinchando en 'Presolicitud de prestación individual' y, después, en el subtrámite, 'Prestación contributiva'.

Para hacerlo en internet, hay que entrar en la web del SEPE y acudir a la pestaña 'Solicitud de prestaciones'. Es necesario contar con certificado digital, DNI electrónico o sistema Cl@ve.