Robbie Williams y Mark Owen, exmiembros de Take That, vuelven a cantar juntos doce años después

Robbie Williams y Mark Owen protagonizaron un momento icónico el pasado domingo 27 de agosto en la Sandringham House de Norfolk, Reino Unido. Los excomponentes del grupo pop Take That se encontraron en el escenario 12 años después de su última actuación juntos. Williams invitó a su excompañero a cantar con él durante su concierto, dejando boquiabiertos a los 20.000 asistentes que allí se encontraban.

El famoso dúo revivió tiempos pasados en el país que vio nacer a la banda. Y es para menos. Robbie y Mark unieron sus voces para interpretar Greatest Day, un tema que estrenaron en 2008 como integrantes de Take That. Incluso cantaron varias estrofas abrazados.

De esta manera, Robbie Williams puso el broche de oro al último concierto de su gira mundial XXV Tour 2023, con la que el artista celebra sus 25 años en la música después de dejar Take That. El cantante fue el primero en irse del grupo para comenzar su carrera en solitario.

La extinta banda formada por Williams, Owen, Gary Barlow, Howard Donald y Jason Orange volvió a unirse en 2018, cuando los cinco británicos cantaron en una gala benéfica para recaudar fondos a favor de la Fundación Elton John contra el Sida.

Fueron varios los motivos por los que la afamada boyband tuvo que disolverse. Aunque los componentes se mostrasen de lo más enérgicos en los escenarios, en el backstage las cosas eran muy distintas. Así lo confesó Robbie con el Dj Zane Lowe en Apple Music 1.

"Cuando Gary Barlow dejó la banda… sufría de bulimia, no salía de su casa, dormía debajo del piano porque había olvidado cómo escribir canciones. Increíblemente deprimido. Howard Donald quiso suicidarse después de dejar Take That. Mark Owen estuvo en rehabilitación y Jason Orange simplemente no podía seguir", comentó el artista al citado medio en su día.

Además, también quiso hacer un apunte personal de lo que supuso formar parte del grupo para él: "Y luego estoy yo, con la salud mental, las rehabilitaciones, la adicción, hay de todo. Así que eso es lo que realmente se sufre al estar en una boyband".

Sin embargo, tanto Williams como Owen recordaron con cariño los momentos pasados de su carrera en el concierto del británico, demostrando que a pesar de lo ocurrido años atrás, sigue existiendo un vínculo especial entre ellos.