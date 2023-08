Laura Escanes denuncia que se ha usado su imagen para sacarla desnuda en unas fotos mediante la Inteligencia Artificial

Laura Escanes no ha pasado ni una semana desconectada de las redes sociales. Esta era su intención cuando anunció que iba a desaparecer para desintoxicarse, pero lo cierto es que ha seguido tan conectada con el mundo virtual que se ha enterado de todo lo que le concierne a ella fuera de este mundo, que no es poco ni bueno.

Lo último y más serio tiene que ver con el uso y abuso de la Inteligencia Artificial (IA). Dice en su twitter: "Me ha llegado un link donde hay fotos mías desnuda, editadas y creadas por IA. Aparte de sentirme totalmente utilizada y expuesta, hay algo que hace que me hierva la sangre. El cuerpo de una mujer no se utiliza. Ni para el placer, ni para abusar, ni para manipular. Me repugna la persona que las haya creado, pero también los que están ahí y les parece divertido y callan".

Una práctica ilegal denominada deepfake. Sus seguidores se prestan, incluso, a denunciar los hechos que han provocado la lógica furia de Laura, a la Policía.

Me ha llegado un link donde hay fotos mías desnuda editadas y creadas por IA. A parte de sentirme totalmente utilizada y expuesta, hay algo que hace que me hierva la sangre. El cuerpo de una mujer no se utiliza. Ni para el placer, ni para abusar ni para manipular. Me repugna la… — Laura Escanes (@LauraEscanes) August 15, 2023

Ya ayer, la influencer ha "tenido" que volver a Instagram, interrumpiendo su autorretiro. Con una foto suya desde el coche, Escanes ha querido aclarar que ella no ha hecho ciertas campañas publicitarias que llevan su rostro. Y lo ha hecho con palabras contundentes.

"Hello. Vuelvo porque no paro de recibir mensajes de que hay una supuesta publicidad que utilizan mi imagen para estafar con una app o algo así. Si no es algo que yo no publico en mi cuenta, no hagáis caso, por favor. Me parece muy ruin que quieran estafaros utilizando la imagen de alguien conocido. Yo por mi lado tomaré las medidas necesarias para que se eliminen esas informaciones y no utilicen mi imagen para ello. Gracias".

Su intención, que poca paz le ha dado como se aprecia, decía así: "Hello. He decidido aprovechar estas semanas que estoy con la enana y que no tengo compromisos laborales para desconectar de las redes sociales".

Una práctica, el abandono de las redes por un tiempo, que decidió seguir como forma de vida más saludable. "Hace unos años me dije a mí misma que lo iba a hacer mínimo una vez al año y ahora ha llegado el momento. Todo está bien, no hay que preocuparse de nada, pero me apetece centrarme en mí sin más. Os quiero", escribía en sus stories.

'Story' de Laura Escanes en su Instagram. INSTAGRAM

Ahora la aparición de unas fotos sin ropa constituyen algo más que una injerencia y su obligado retorno a las redes; pueden ser constitutivas de un delito serio.