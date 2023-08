Las declaraciones premonitorias de Villavicencio en Ecuador horas antes de morir: "Que vengan los sicarios"

El candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio ha muerto este miércoles tras sufrir un atentado en un mitin en Quito presuntamente perpetuado por sicarios. El suceso ha conmovido la conciencia nacional en medio de la crisis de inseguridad que azota a Ecuador y que cada vez parece ponerse peor.

El candidato a la presidencia del país, un prestigioso periodista de investigación conocido por sus denuncias a la corrupción y al narcotráfico, daba persistentemente declaraciones, consciente de la enemistad que generaba en los cárteles más importantes. Un día antes de ser asesinado, Villavicencio había hablado ante sus simpatizantes, retando a los criminales a ir a por él. "Que vengan los sicarios, aquí estoy yo", había dicho.

"A mí me han dicho que use el chaleco. Ustedes son mi chaleco antibalas, quienes me cuidan. Yo soy valiente como ustedes", cuenta Villavicencio en un vídeo publicado en sus redes sociales horas antes de ser tiroteado.

Durante la campaña electoral, Villavicencio había sido muy crítico con las mafias del narcotráfico y la creciente inseguridad en el país. "Nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales", declaró a principios de agosto ante los medios locales.

En una entrevista con EFE realizada en mayo tras anunciar su aspiración presidencial, Villavicencio, que en sus inicios se identificaba como de izquierda moderada y que actualmente decía ser de centro, aseguró que buscaba ser presidente para "enfrentar y derrotar a las mafias que han cooptado el Estado y tienen de rodillas a la sociedad".

"Ellos me han amenazado, si sigo refiriéndome al cártel de Sinaloa y a su estructura, atentarán contra mi vida. Estoy dando la cara, no les tengo miedo", afirmó días antes de su muerte.