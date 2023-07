'Descendents' cancela sus conciertos por España por un infarto de su cantante

La banda de punk rock Descendents ha cancelado su gira europea, que tenía fechas este viernes en Barcelona y este sábado en el Tsunami Festival de Gijón, después de que su cantante, Milo Aukerman, sufriera un "ataque al corazón leve" la pasada noche.

En un comunicado en redes sociales, la banda ha asegurado que el cantante "se encuentra bien y se espera una pronta recuperación de la cirugía", pero que necesitará unas semanas de descanso.

La promotora HFMN Crew ha señalado que la actuación de esta noche en la sala Razzmatazz de Barcelona se mantiene con las bandas Authority Zero y Good Ridance como 'warm up' del festival Barna'n'Roll, que se celebra esta sábado con Dropkick Murphys y Me First and the Gimme Gimmes como cabezas de cartel en el Poble Espanyol y con setlist más largos.

Además, se habrá una compensación para los afectados, con la devolución de 10€ en la cuenta con la que ha realizado el pago a quienes asistan esta noche a la sala.