Baleares valida el decreto que elimina el impuesto de sucesiones y donaciones

El Parlament balear ha validado este jueves el decreto ley 4/2023 de medidas fiscales, que implica la supresión o reducción del impuesto de sucesiones y donaciones y del impuesto de transmisiones patrimoniales en Baleares.

En concreto, ha salido adelante con 29 votos a favor de PP y Vox y 21 en contra de todo el bloque de izquierdas. Además, será tramitado como Proyecto de Ley, después de que esta propuesta se haya acordado por unanimidad en la cámara (57 votos a favor).

Durante su intervención, el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha defendido que se trata de una cuestión de "justicia y convicción" que supone "cumplir" con la palabra dada durante toda la campaña electoral. Además, ha hecho hincapié en que "el sudor y el esfuerzo no deben tener un precio adicional por lo que ya han pagado, no se puede castigar a quien ha trabajado y ha decidido guardar ahorros".

Costa también ha querido dejar claro que "en ningún caso" la rebaja de la recaudación supondrá una pérdida de la calidad de los servicios públicos esenciales. Además, ha anunciado que se ampliará la reforma fiscal para "compensar la inflación".

Padres e hijos, nietos y abuelos y cónyuges

La reforma, sin efecto retroactivo, fue aprobada vía decreto en el Consell de Govern del 18 de julio, por lo que tenía que ser convalidada dentro de los siguientes 30 días por el Parlament después de su publicación en el BOIB.

En el caso del ISD, se elimina entre padres e hijos, nietos y abuelos y entre cónyuges, tanto por causa de muerte como en herencias en vida mediante pactos sucesorios. Por otro lado, la reforma contempla que en las herencias entre hermanos o entre tíos y sobrinos la reducción sea del 50 por ciento si no hay descendientes y del 25 por ciento si sí los hay.

En cuanto al ITP, se suprime en la compra de la primera vivienda habitual para menores de 30 años y personas con discapacidad con límite de renta de 52.800 euros en declaración individual o de 84.480 euros en declaración conjunta, con un importe de la vivienda que no puede ser superior a los 270.151 euros.

Asimismo, se reduce en un 50 por ciento para la compra de primera vivienda a menores de 35 años y para la compra de vivienda habitual a familias numerosas, monoparentales y familias con personas con discapacidad a cargo. En el caso de las familias numerosas, el coste de la vivienda no puede superar los 350.000 euros.

En su programa político

La eliminación de estos impuestos, ya anunciada el pasado julio, es algo que la ya presidenta balear, Marga Prohens, llevó en su programa político a las elecciones del 28-M. "No se pagará ni un euro", decía entonces. ·Lo vemos en todos los pueblos, en todos los barrios, es siempre por aquello que nos pide la gente, que no lo entiende, y me paran y me preguntan: ¿‘Pero de verdad eliminaréis el Impuesto de Sucesiones’? Sí. Lo haremos. Y lo haremos por una cuestión de justicia, por una cuestión de convicción·, manifestaba.

La popular aseveraba que "el Govern dejará de formar parte de una vez por todas de las herencias y de los testamentos de todas las familias de las Illes Balears. Este es el principal compromiso que está tras la papeleta del Partido Popular este domingo 28 de mayo".