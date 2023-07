Un 44,5% de los barceloneses prefería a Trias como alcalde tras el 28-M y un 18,3% a Collboni

El 44,5% de los barceloneses prefería como alcalde tras las elecciones municipales del 28 de mayo a Xavier Trias, el candidato de Junts y ganador de los comicios, y un 18,3%, a Jaume Collboni, el cabeza de lista del PSC y quien está ahora al frente de la alcaldía. Así lo señala barómetro poselectoral que realizó entre el 30 de mayo y el 8 de junio el Ayuntamiento de la capital catalana y que ha presentado este lunes Laia Bonet, la primera teniente de alcaldía.

Bonet ha atribuido esta diferencia entre ambos a que la encuesta se hizo justo después de las elecciones y "en esos días en ningún momento fue visible la posibilidad de un pacto de izquierdas".

Tras Trias y Collboni, quedaron clasificados en el barómetro, en este orden, Ada Colau, candidata de BComú (12,7%); Ernest Maragall, de ERC (2,1%); Daniel Sirera, del PP (0,5%) y Gonzalo de Oro-Pulido, de Vox (0,3%).

Preguntados por qué partido o coalición debería formar el gobierno municipal, el 14,7% de los encuestados dijo que prefería un gobierno en solitario de Trias; el 13,4%, un tripartito de izquierdas entre PSC, BComú y ERC; el 9,1% uno de Trias con el PSC; el 7%, uno de PSC y BComú; el 6,5%, uno de Trias y ERC y el 4,3%, uno del PSC en solitario.

En cuanto a la valoración que los barceloneses hacen de los líderes municipales, el barómetro, hecho a partir de 808 entrevistas telefónicas a residentes de la ciudad y con derecho a voto, señala que suspenden a Collboni (4,6 sobre 10) y a Colau (4,5). Únicamente aprueban Trias (con un 5,3) y Maragall (con un 5,1). Sirera obtiene un 2,9 y De Oro-Pulido un 1,4.

Además, el 20,7% dice no saber quién es Collboni; el 77,4% no conoce a De Oro-Pulido; el 7,3%, a Trias; y el 12,3%, a Maragall. Solo el 1% afirma no saber quién es Colau, exalcaldesa de Barcelona.

El proyecto de ciudad (40,8%) y la ideología de partido (37,8%) son los motivos fundamentales argumentados para decidir el voto, y el candidato es la causa de peso solo para el 16% de las personas entrevistadas.

La encuesta también refleja que el 45% de los barceloneses se muestran muy satisfechos de los resultados electorales y el 41%, insatisfechos.

(Habrá ampliación)