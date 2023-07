Lluvia de críticas a Verdeliss tras confesar que solo se ha llevado a la mitad de sus hijos de viaje por motivos económicos

Estefanía Unzu, más conocida como Verdeliss, se ha visto envuelta en una polémica por Instagram tras anunciar que solo le acompañarían la mitad de sus hijos en su viaje a San Francisco, del que está disfrutando desde hace unos días.

La exconcursante de Gran Hermano VIP subió un vídeo a Instagram en el que contaba a sus tres hijos mayores, Aimar, Irati y Laia, que viajarían con ella a San Francisco, Estados Unidos, lugar en el que la influencer iba a participar en una maratón. A ellos tres se suma la más pequeña de la familia, Deva, que solo pagará las tasas.

Pronto los usuarios de la red social empezaron a cuestionarse el motivo de por qué la instagramer ha dejado a Julen, Eider y Anne en casa. La de Pamplona se ha justificado diciendo que no se ha podido llevar a todos sus hijos al viaje por motivos económicos, lo que ha provocado una lluvia de críticas. Sin embargo, Estefi, al margen de este panorama, ha aprovechado el viaje para postear algunas imágenes.

"Pobres niños... si te sobra el dinero", era la frase más repetida por los que han comentado el suceso. Ante el aluvión de haters, Unzu se ha visto obligada a responder: "Pobres, los niños que no tienen alimento para llevarse a la boca". Y añade tajante: "Tengo muy claro la 'previsión de fondos' que calculé para este reto de maratones, la que destinamos al ocio/caprichos, la que guardo para garantizar el futuro de cada uno de mis hijos y otros temas de capital que ahora mismo son una inversión titánica (de la que no tienes ni idea)".

Además, ella ironizó sobre aquellos que no entendían su decisión debido a su supuestamente favorable situación económica: "He dicho que es un tema económico, no que no tenga el dinero. 'Me sobra el dinero' y tengo la osadía de comprar en rebajas y aprovechar el 3x2 de los supermercados. No sé por qué no estoy viviendo en el Buckingham Palace".