Gigi Hadid y sus amigas se ríen de su arresto por posesión de marihuana en las Islas Caimán

No han tenido problemas en tomárselo con humor, sobre todo porque ha quedado en libertad únicamente a la espera de la instrucción del caso y tras pagar una multa de 1.000 dólares —alrededor de unos 890 euros—, lo que para Gigi Hadid no supone un enorme desembolso. Por ello ha sorprendido que ella misma y sus amigas se hayan reído de su detención por posesión de marihuana en las Islas Caimán.

Lo habían hecho antes de que saliese a la luz la noticia a última hora de este martes y a través de Instagram. La supermodelo, al subir un álbum de fotos de sus días disfrutando de las playas del archipiélago del Caribe occidental, escribió un "Bien está lo que bien acaba" ["All’s well that ends well" en inglés] que sus casi 79 millones de seguidores han querido ver como una forma de hacerse una broma a sí misma.

Sobre todo, porque a pesar de las fotografías descansando en la orilla del mar, posando en bikini o con suculentos manjares, los fans de Hadid han llenado la publicación de referencias a su paso por Aduanas y Control de Fronteras el pasado 10 de julio, cuando sucedieron los hechos.

"No le podría haber importado menos", "Chica, ¿pero no acaban de arrestarte?", "Siendo honestos, menudo comportamiento icónico" o "Me gusta imaginar que está publicando esto mientras la rescatan" son algunos de los comentarios de la publicación, que también se ha llenado de emoticonos de hojas de hierba y de consejos sobre dónde ocultar la droga cuando se va de viaje.

Pero además es que Hadid fue con dos amigas, también influencers y modelos: Alana O’Herlihy y Leah Nicole McCarthy. La segunda de ellas ha sido la más activa, quizá porque también fue arrestada junto a Hadid por el mismo asunto.

Y para prueba de que se lo han tomado a broma le puso como pie de foto a su publicación un "¿Ser así de guapa? Culpable de todos los cargos". Además, aunque ya lo ha cambiado, su anterior publicación se titulaba "Busted" ["Atrapada"] junto a un emoticono de un cigarrillo.

Un representante de Hadid ha explicado que a pesar del incidente la modelo ha estado "disfrutando" de las Islas Caimán y que el cannabis que le encontraron se lo había comprado legalmente en Nueva York "con una licencia médica".

"Además, lleva siendo legal para su uso médico en Gran Caimán [la mayor de las islas] desde 2017. El historial [delictivo de Gigi] sigue estando limpio", ha finalizado.