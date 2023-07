Paco León, Angelina Jolie o Miley Cyrus: 'celebrities' que dejaron una relación hetero por una homosexual

La bisexualidad existe. Y es lo que tiene. Aunque también hay algún caso de no poder expresarse libremente por miedo a las habladurías y al qué dirán. O por "experimentar". Son bastantes las celebrities que, de hecho, han pasado de una relación heterosexual a una homosexual y viceversa, visibilizando una de las letras menos representadas del colectivo LGTBI.

En esta lista, varios ejemplos de esos famosos y famosas que dieron ese paso, tanto en épocas recientes como muchos años atrás.

Paco León

Ha sido el último en sumarse. El actor y director sevillano Paco León comenzaba en el año 2006 una relación sentimental con la directora y guionista granadina Anna Rodríguez Costa, conocida como Anna R. Costa, y cuyo fruto fue una hija, Manuela León, nacida el 15 de marzo de 2010, así como series aclamadas (por ejemplo, Arde Madrid).

A pesar de que llegó a afirmar que supo, desde que la conoció, que llegaría con ella "a viejito", la pareja se separó en octubre del año 2020, en mitad de la pandemia por el coronavirus. El autor de cintas como el díptico Carmina o reviente y Carmina y amén siempre se ha declarado bisexual, si bien hasta hace poco no se le conocía ninguna relación homosexual.

Esto ha cambiado desde hace unos meses, cuando ha comenzado una relación con Marcos Antón, un famoso arquitecto que posee su propio estudio de interiorismo (llamado Mabaestudio) y cuya sedeestá en Madrid. Ambos se dejaron ver en el pasado Orgullo.

Angelina Jolie

Ocurrió todo a mediados de la década de los 90, si bien no fue tan cacareado como sus relaciones heterosexuales. En marzo de 1996, Angelina Jolie contrajo matrimonio con el actor británico Jonny Lee Miller, a quien había conocido trabajando en la película Hackers. Sin embargo, la separación no tardaría en llegar —apenas un año—, si bien el divorcio se completó el 3 de febrero de 1999.

"Me sorprendí cuando me di cuenta de que estaba teniendo todos esos sentimientos por una mujer. Además de querer tocarla y besarla...", dijo la intérprete y directora. Hablaba de Jenny Shimizu, una modelo de ascendencia japonesa reconvertida en actriz ocasional con la que también había compartido otro rodaje casi al mismo tiempo y con quien empezó un romance breve.

"Nunca se me cruzó por la cabeza que algún día iba a besar a una mujer, no era algo que estuviera buscando, simplemente me enamoré de ella", llegó a confesar Jolie a la revista Rolling Stone. Además, confesó que se habría casado con ella si no hubiera estado ya comprometida con Miller.

Tras su primer divorcio, el 5 de mayo del año 2000, Angelina Jolie volvería a pasar por el altar y se casaría con otro actor con quien también había rodado una película: Billy Bob Thornton.

Cara Delevingne

Se podría hacer todo un artículo solo con Cara Delevingne, de cómo ha ido enlazando relaciones heterosexuales y homosexuales. Ella siempre ha abogado por no ponerle etiquetas a su condición sexual, y por ello ha recibido tanto alabanzas como críticas, por precisamente no ser una adalid de la bisexualidad.

Si se tienen en cuenta tanto sus relaciones confirmadas como las que han sido solo rumoreadas, Cara Delevingne ha salido con el músico Jake Bugg, tuvo un affaire con Miley Cyrus, vivió un verano de pasión con Harry Styles, vivió un breve amor con la actriz Michelle Rodríguez, entre 2015 y 2016 salió con la cantautora St. Vincent, dos años duró su relación con Ashley Benson, pasó el día de San Valentín de 2021 con Jaden Smith, fue cazada dándose el lote en enero de 2022 con Sienna Miller y actualmente sale con Leah Mason, artista más conocida como Minke.

Kristen Stewart

"No estás confundida si eres bisexual. No es confuso en absoluto. Para mí, es todo lo contrario", dijo Kristen Stewart en 2017. Curiosamente, o al menos eso se puede inferir de sus parejas, sus gustos van por temporadas: desde 2005 hasta mediados de 2013 solo tuvo relaciones heterosexuales y, desde entonces hasta ahora, únicamente homosexuales.

En su etapa de relaciones heterosexuales, Kristen Stewart primero salió brevemente con el difunto actor Anton Yelchin y, más tarde, estuvo cuatro años, hasta 2009, con el también intérprete Michael Angarano. Después, otra relación duradera, en este caso con el coprotagonista de la saga Crepúsculo, Robert Pattinson, la cual se rompió cuando le fue infiel con el director Rupert Sanders, quien a su vez estaba casado.

Desde que aquello salió a la luz, solo ha salido con otras mujeres: desde mediados de 2013 al otoño de 2016, con la productora de efectos visuales Alicia Cargile; también durante 2016, con la cantante y actriz francesa Soko; desde finales de aquel año y hasta finales de 2018, su pareja fue la modelo Stella Maxwell; y desde 2019 con la guionista Dylan Meyer, con quien lleva comprometida desde 2021.

Alan Cumming

El actor Alan Cumming es una de las estrellas de Hollywood abiertamente bisexuales. Estuvo casado ocho años con la actriz Hilary Lyon, con quien contrajo matrimonio en 1985. Entre 1994 y 1996 su mujer fue otra actriz también bisexual declarada: Saffron Burrows. Y en 2003 acabó su relación de seis años con el director teatral Nick Philippou.

Poco después encontraría la estabilidad con su actual marido, el ilustrador Grant Shaffer, con quien se casó legalmente en Nueva York en enero de 2012, coincidiendo con el quinto aniversario de haberse convertido en pareja de hecho en Londres.

Miley Cyrus

Al igual que con Cara Delevingne, con quien se rumoreó que tuvo un affaire, Miley Cyrus también podría ser la protagonista completa de un reportaje sobre relaciones bisexuales, si bien es cierto que ella se ha declarado pansexual —un término que entraña polémica en el colectivo dado que hay quien lo considera tránsfobo—.

Si ya durante sus diez años con el actor Liam Hemsworth, dadas sus idas y venidas, Miley tuvo tiempo de salir, entre otras, con la anteriormente citada modelo Stella Maxwell, una vez rompió definitivamente su matrimonio con Liam comenzó una relación con la influencer Kaitlynn Carter, para luego estar un tiempo con uno de sus grandes amigos, Cody Simpson. Hoy por hoy, y desde hace un par de años, la artista sale con el músico Maxx Morando.

Mel B

Fue de adolescente. Después de algún que otro noviete, la futura Spice Girl tuvo una aventura caundo era joven. "A los 17 quieres experimentar. No creo que debas ponerle un nombre. Bueno, en realidad, no me importa si la gente le pone un nombre. Yo no lo hice. ¡Y me divertí mucho!", aseguró.

Y ese sentimiento se le quedó a Mel B, quien en 2003, una vez había cortado con su marido, Jimmy Gulzar, comenzó una relación que duraría tres años con la directora de cine Christine Crokos. Aunque en 2007 se casaría con Stephen Belafonte, con quien tendría a su tercera hija, en 2019 volvieron a captar a la cantante besando a Crokos, a día de hoy está comprometida con el peluquero y maquillador Rory McPhee, 11 años más joven que ella.

Elton John

Y quizá la más conocida. El día de San Valentín de 1984, en Australia, y habiéndose conocido en unos estudios de grabación el año anterior, Elton John y Renate Blauel se casaron, un matrimonio que duró cuatro años pero en el que Blauel se intentó suicidar a los tres días de comenzar la luna de miel.

"Estaba viviendo una mentira", diría años más tarde el cantante de éxitos como Rocket Man. La razón es de sobra conocida: era homosexual. Hoy en día, y desde 2005, está casado con David Furnish, con quien ha tenido dos hijos por madre de alquiler.