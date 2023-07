La socialista Lluïsa Moret es proclamada presidenta de la Diputación de Barcelona con el voto a favor de dos independientes de Junts

Como estaba previsto, la candidata del PSC, Lluïsa Moret, ha sido proclamada presidenta de la diputación de Barcelona en el pleno que se ha celebrado esta mañana en el Paraninfo de la Escuela Industrial. Moret ha sido elegida con 25 votos, gracias al apoyo de los 17 diputados del PSC, los cinco de en Común Podem, y al de la diputada de Tot Per Terrrassa, que habían firmado un pacto previamente.

La elección se complementó con los dos votos de los diputados de Impulsem Penedès, que se habían presentado a las municipales con Junts Per Catalunya y ya habían manifestado su intención de votar de manera diferenciada a la formación turquesa.

Estos 25 votos han obligado a ir a una segunda ronda, ya que no se había logrado la mayoría absoluta fijada en 26 diputados favorables. La segunda votación ha tenido el mismo resultado que la primera y Lluïsa Moret ha obtenido de nuevo los mismos 25 votos de la primera votación. De esta manera, ha sido proclamada presidenta de la Diputación por mayoría simple como marca la normativa, ya que las otras candidaturas habían obtenido un máximo de 10 votos.

En su primer discurso como presidenta de la Diputación. Lluïsa moret ha asegurado que "reinará el respeto y dignidad", al mismo tiempo que confesaba que la presidencia de esta institución era un "gran compromiso que afronto con ilusión y vocación de servicio".

También ha tenido palabras para sus predecesoras y ha señalado que "asumo su legado a favor de la igualdad de hombre y mujeres". Tras agradecer explicitamente el apoyo de los dos diputados de Impulsem Penedès, integrantes del grupo de Junts Per Catalunya, que propicirá "un gobierno con miras más amplias", ha destacado que "estoy aquí como fruto del diálogo por encima de las ideologías".

Posteriormente, en rueda de prensa ha calificado el gobierno de "progreso y progresista", y ha enmarcado su acción preferente en la "defensa de los derechos y la sostenibilidad". Al mismo tiempo, ha extendido la mano a otras formaciones para lograr la mayor "estabilidad" posible.

No ha querido confirmar si alguno de los diputados de Impulsem Penedès y Junts Per Igualada tendrán una vicepresidencia, ya que "hay unos pactos de gobierno que se han de desplegar" y aún no está establecida la forma definitiva.

Previamente al discurso de la nueva presidenta, los portavoces de las diferentes formaciones también habían dado su justificación del voto y sus expectativas ante este nuevo mandato. Ha abierto la ronda de intervenciones la diputada de Tot Per Terrassa, Maise Balcells, que ha justificado su voto favorable a la candidata socialista señalando que "es fruto de un documento muy trabajado" y que "supondrá una oportunidad para mi ciudad, Terrassa, con nuevas infraestructuras y equipamientos".

Por su parte, Jordi Albert de la Fuente, de Vox, ha elogiado la Diputación como una "institución más fiel a la historia de España, por encima de las Comunidades Autónomas". Con tono duro y agrio en ocasiones, ha celebrado que los partidos independentistas no hayan logrado gobernar en la Diputación, pero también ha lamentado que se haya impuesto "el sanchismo" de la mano "nuevamente de Sumar, En Comú Podem, o como se quieran llamar".

Xavier García Albiol, del Partido Popular, ha confesado que le hubiese gustado llegar a un acuerdo "pero no ha sido posible porque ustedes (por el PSC) han escogido unos compañeros de viaje, En Comú Podem, que marcaron líneas rojas basadas en criterios ideológicos". García Albiol ofreció colaboración para dar "el mejor servicio a la ciudadanía" y trabajar en favor del "municipalismo". Adelantándose a los acontecimientos, como él mismo dijo, ha ofrecido la colaboración del gobierno de España "en caso de que haya, que parece muy probable, un cambio tras el 23-J"

Candela López Tagliafico, de En Comú Podem, se ha felicitado de que sea "una mujer quien vuelva estar al frente" de la Diputación y de un gobierno de progreso que ha extendido a Esquerra Republicana, solicitando su colaboración también para luchar contra la "ola reaccionaria" de PP y Vox.

Tagliafico, tras lamentar la entrada de Vox en la Diputación, ha llamado a "recuperar el rol innovador de las políticas públicas" y "dar solución a los retos de nuestras ciudades". Finalmente, ha propuesto que "este mandato sea el definitivo de la lucha contra la emergencia climática".

Dionís Guiteras, de ERC, ha empezado su discurso lamentando la entrada de Vox en la Diputación porque "el racismo y la homofobia" no deberían estar presentes en las instituciones. Guiteras ha ofrecido "diálogo" dejando atrás otros aspectos que "ya no llevan a ningún sitio".

El diputado de ERC ha reconocido que "se abre una nueva etapa y toca colaborar" con "políticas innovadoras" para "dar la respuesta adecuada a los entes locales". Sin embargo, ha pedido miradas diferenciadas, porque Guiteras ha recordado que en la provincia de Barcelona "se encuentra la ciudad más grande y con más población, y el pueblo más pequeño, Gisclareny; el que tiene una mejor red de telecomunicaciones y el que no tiene ningún tipo de cobertura".

Neus Munté, de Junts Per Catalunya, ha recordado el trabajo realizado por la Diputación los últimos cuatro años en los que participaron en el gobierno, y ha pasado a relatar que habían intentado lograr una "mayoría de país" para el gobierno de la institución.

Acto seguido ha reprochado a los socialistas que siempre tienen "un comodín, que es el Partido Popular", para lograr imponerse, y en este momento ha recordado "la operación Barcelona" con la elección de Jaume Collboni como alcalde de Barcelona. Munté ha pedido que la mirada de la Diputación abarque todo el territorio, " a los municipios del área metropolitana y los de las otras comarcas más alejadas de Barcelona y menos pobladas".

Pilar Díaz Romero, en nombre del PSC ha destacado también que sea "la tercera vez consecutiva que se elige una presidenta". Sin embargo, ha remarcado que la cifra de alcaldesas "no llega al 30%". Seguidamente, ha realizado un recorrido por la gestión de los últimos cuatro años durante el mandato de Núria Marín.

Díaz Romero ha destacado las inversiones récord que se han realizado, sobre todo centrados en paliar las consecuencias de la pandemia y de la guerra de Ucrania. La diputada socialista ha pasado ha relatar las líneas maestras de la nueva etapa que se abre con la presidencia de Lluïsa Moret, de quien ha destacado "su capacidad de trabajo" y su "dedicación al servicio público".

Pleno de Constitución de la Diputación de Barcelona este jueves. A.H / 20Minutos

La nueva presidenta de la diputación, Lluïssa Moret ha destacado el acto celebrado esta mañana como el más importante del mandato. La sesión ha comenzado con la constitución de la Mesa de Edad, que ha agradecido a la presidenta de la Diputación de Barcelona saliente Núria Marín el trabajo realizado durante el último mandato. Seguidamente, los diputados han jurado su cargo de diputado, para pasar después a proclamar las candidaturas a la presidencia de la Diputación de Barcelona.

Tan solo En Comú Podem y Tot Per Terrassa no han presentado candidatura, ya que forman parte del pacto al que ha llegado el PSC con ellos para hacer presidenta de la Diputación de Barcelona a la socialista Lluïsa Moret, alcaldesa de Sant Boi de Llobregat.

Se ha procedido a la primera votación y la candidata del PSC ha obtenido los 17 votos de su partido, los cinco de En Comú Podem, el voto de Tot Per Terrassa, con el que ya sumaban 23, y los dos de los diputados independientes de Junts, de Impulsem Penedès y Junts Per Igualada, que acababan elevando la cifra a 25.

El resto de formaciones han votado a sus propios candidatos, por lo que Dionís Guiteras, de ERC, y Neu Munté, de Junts Per Catalunya, han obtenido 10 votos respectivamente; Xavier García Albiol, del Partido Popular, 4 votos; y finalmente, Jordi Albert de la Fuente, de Vox, que también había presentado candidatura, ha obtenido un voto.