Discapacidad: el camino hacia la inclusión real

En el mundo hay más de 1.000 millones de personas con discapacidad. Son la minoría más extensa y, es por eso, las empresas e instituciones tienen el reto y la obligación de facilitar su acceso al mercado de trabajo.

Si hay una organización española que tiene clara la importancia de la inclusión es la ONCE, que lleva más de 80 años haciendo posible la integración real de las personas con discapacidad. Para hablar sobre la importancia de la inclusión tenemos a Patricia Sanz Cameo, vicepresidenta de Igualdad, Recursos Humanos y Cultura Institucional e Inclusión Digital en la ONCE.

¿En qué consiste exactamente la inclusión digital?Básicamente podríamos decir que consiste en no dejar a nadie atrás, pero no como coletilla que incorporamos últimamente a todas partes, sino hacerlo de verdad. Hablamos de digitalización, hablamos de modernización de procesos y de transformación digital. Pero si lo hacemos sin pensar en todo el mundo, que suele pasar, hay personas que nos quedamos fuera. Entonces la tecnología, que debería ser un facilitador, si no la incorporamos pensando en que su resultado pueda ser asequible para todo el mundo, te puede llevar a casos como, por ejemplo, que los datáfonos cuando tú haces una compra tienden a ser táctiles y una persona ciega no puede meter su pin. Si lo hacemos pensando desde el principio en todas las personas, conseguiremos no solo una transformación digital sino una inclusión digital.