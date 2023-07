Elisenda Alamany: "Me propongo llevar a ERC en Barcelona a los mejores resultados posibles en 2027"

Elisenda Alamany, la exdirigente de los comunes que en las elecciones municipales del 28 de mayo fue la número dos de la candidatura de ERC en Barcelona, se acaba de hacer militante del partido. La portavoz de Esquerra en el Ayuntamiento afirma que aunque la política le ha enseñado "a no esperar nada", le gustaría ser el relevo de Ernest Maragall, líder de la formación en la capital catalana.

Se acaba de hacer militante de ERC. ¿Por qué motivos?Es una decisión natural. En 2019 di el paso hacia ERC porque Oriol Junqueras me lo pidió y me dijo que aquello que yo había defendido desde los comunes se podía defender también desde Esquerra con más convicción. Ahora, en un momento que también es crucial y decisivo, no solo para Cataluña con la ola reaccionaria que puede haber en el conjunto del Estado, sino también porque no hemos obtenido los resultados que esperábamos, vuelvo a dar el paso y a redoblar mi compromiso para trabajar para que en 2027 ERC pueda disputar la alcaldía de Barcelona.

Este mandato es la portavoz de ERC en el Ayuntamiento. Se ha comentado que, con este paso, se podría estar preparando para ser el relevo de Maragall. ¿Es cierto?Siempre he dicho que asumiré las responsabilidades que toquen cuando sea el momento. Ahora mismo soy la portavoz del grupo municipal, me voy a dejar la piel estos cuatro años para brindar políticas progresistas a Barcelona para que en 2027 podamos abrir una nueva etapa. ¿Y sobre el relevo? Yo creo que todos queremos ser el relevo de la buena política, de lo que supone Ernest Maragall. Quiero que siempre esté cerca de mí para para poder continuar aprendiendo como estos cuatro años he hecho, y como he dicho otras veces, asumiré las responsabilidades que toquen cuando sea necesario y mi partido así lo decida.



¿Qué posibilidades ve de que pueda ser la sucesora de Maragall?A mí la política me ha enseñado y mira que llevo poco, a no esperar nada. No quiero hacer cábalas sobre lo que pasará en 2027, porque ahora mismo tenemos mucho trabajo por hacer, sobre todo después de unos resultados que nos tienen que llevar a una reflexión sobre cuál es el perfil y la identidad de ERC. Lo único que me propongo ahora es dar este paso para trabajar y para llevar a Esquerra en Barcelona a los mejores resultados posibles en 2027. Y luego el partido ya decidirá quién es el mejor candidato o la mejor candidata para ponerle el lazo.

En las pasadas municipales ERC logró solo 5 concejales. ¿Cree que se han equivocado en algo?Creo que hemos puesto tanto en un primer plano la ciudad y la necesidad de hacer una oposición constructiva, porque habíamos ganado las anteriores municipales, que a lo mejor hemos perdido de vista que también teníamos que ser competitivos en unas elecciones. Hemos puesto por delante los intereses de la ciudad de Barcelona y hemos perdido de vista que a lo mejor con eso no era suficiente para ser competitivos electoralmente en una situación de polarización donde la campaña iba de Trias o Colau.



¿Cómo cree que podrían haber sido más competitivos?Seguramente la gente que iba a votar podía pensar que la papeleta de ERC no era competitiva si se trataba de escoger entre Trias y Colau. La oposición constructiva que nosotros hicimos no era suficientemente alternativa al modelo que proponía la anterior alcaldesa y tampoco habíamos estado en el gobierno como para decir que éramos los grandes defensores de las políticas progresistas. No fuimos suficientemente estrategas. Quizá los resultados se deben a eso.



¿Cuál cree que debería ser la estrategia para que Esquerra gane más representación en las próximas elecciones?Que el partido sea la garantía para abrir una nueva etapa que no se ha podido abrir ahora. La ciudadanía dio un voto en las urnas y la investidura de Collboni no responde a lo que pedían. ERC debe ser la garantía de blindar políticas progresistas, que por lo que veo en estos primeros días, pueden estar en duda, porque lo que hace el alcalde es decir que quizás la reserva del 30% de la vivienda social no la va a aplicar, y no descarta más hoteles de lujo en el centro de la ciudad.



Hablando ya de actualidad y del Ayuntamiento, Collboni ha apostado por un tripartito con ERC y comunes. Esquerra ha cerrado varias veces la puerta a entrar al gobierno municipal. ¿No hay ninguna posibilidad?No lo he visto muy activo para intentar entenderse con nosotros. Siempre hemos dicho que nos sentaremos en la mesa a hablar con él y con Ada Colau, pero fue Collboni quien no quiso. Las siglas de ERC son de políticas de izquierda, republicanas. Siempre nos vamos a querer sentar con todo el mundo que quiera representar políticas progresistas, pero el Partido Socialista siempre ha cerrado la puerta. Yo he visto al PSC hacer un esfuerzo titánico para responder a las peticiones del PP para lograr la investidura de Collboni.



Entendemos que no se han reunido aún con el alcalde.Collboni ha empezado una ronda de contactos con diferentes presidentes de los grupos municipales y supongo que entre esta semana y la que viene nos sentaremos con el nuevo alcalde.

En el caso de que no entraran al gobierno municipal, ¿estarían dispuestos a hacer un poco como en el mandato de Colau y apoyar las iniciativas del PSC?Este va a ser un mandato diferente. Yo he visto al señor Collboni hablar mucho de hoteles de lujo y de que se acaba la reserva del 30% para vivienda social. Lo primero que le vamos a pedir es que desarrolle la ordenanza de pisos turísticos, una ordenanza que nos tiene que permitir brindar la posibilidad de que la gente en Barcelona viva dignamente. Ya han salido hasta 770 licencias de pisos turísticos que ponen en riesgo nuestra manera de vivir.

Entonces, ¿Ustedes harán oposición?Nosotros vamos a ser esa oposición que marque el paso para blindar políticas progresistas en esta ciudad y sabemos que vamos a ser los únicos, porque los comunes han tirado la toalla.



¿Cómo vería un acercamiento entre Trias y Collboni?Es una posibilidad. Ellos sabrán. Nosotros dijimos en campaña que había un riesgo evidente de que la sociovergencia trajera barra libre a nuestra ciudad, que podía hacer que se vendiera la ciudad a intereses que no son los de los ciudadanos y las ciudadanas de Barcelona. No sé qué van a hacer los otros, sé lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a impedir esas alianzas que quieran vender la ciudad, y cada vez que eso pase, vamos a marcarles el paso.

Apoyaron la investidura de Trias. ¿Creen que en estos momentos deben poner la vertiente independentista de ERC por encima de su ideología de izquierdas?El pacto de gobierno cumplía tres objetivos. El primero, hacer funcionar la ciudad, cuando la gestión, la inseguridad y la limpieza son las preocupaciones más grandes. El segundo, situar Barcelona como la capital de Cataluña, y eso quiere decir cumplir los retos del área metropolitana y hacerse cargo de la lengua catalana en un momento en que está en retroceso. El tercer objetivo era garantizar una ciudad progresista, con políticas como blindar el transporte público y regular los precios del alquiler. Yo creo que alguien ha intentado demonizar ese gobierno independentista para poder justificar que se aliaba con el PP, que es lo que han hecho el PSC y los comunes.



Han asegurado que el pacto Trias-Maragall era más progresista que el de Collboni ¿en qué sentido?En el acuerdo de gobierno entre Trias y Maragall había una concejalía de vivienda y estaba la defensa del tranvía y de la reserva del 30% para vivienda social. ¿Para qué han servido los votos de los comunes para este supuesto gobierno progresista? ¿Para cargarse la concejalía de vivienda y poner más hoteles en el centro? Nosotros entendíamos que Trias había ganado las elecciones y se merecía liderar las conversaciones. Yo no veo que la alianza entre Collboni, comunes y PP tenga futuro ni que compartan un proyecto.

¿Cree que el pacto al que llegaron Trias y Maragall debería servir de ejemplo a sus partidos, ERC y Junts, para demostrar que el acuerdo y la unidad del independentismo es posible?Yo creo que Barcelona es Barcelona y tiene sus casuísticas y votó un cambio de liderazgo. Y creo que ERC ocupa la centralidad política de Cataluña y es un partido progresista que puede pactar con diferentes actores. En ese sentido, Junts está más limitado. Para Barcelona sirvió un pacto Trias-Maragall. A lo mejor para otros sitios sirven otras cosas. Yo creo que ERC tiene diferentes posibilidades según el contexto. Y puede apelar a una gran mayoría social, mayor que la que representa Junts.

¿Qué balance hace del anterior mandato municipal?El gobierno formado por comunes y socialistas ha estado desconectado de las preocupaciones ciudadanas, limitado a unos temas en la agenda, que han sido básicamente los ejes verdes. Los barómetros de opinión ciudadana no hacían más que confirmar que había problemas que se enquistaban, como la limpieza, la inseguridad o la dificultad de acceso a una vivienda. Esos son retos que no se han solucionado. La gente ha acabado muy cansada y hastiada del gobierno de comunes y PSC y ahora la receta que les damos es PSC-comunes.



¿Cuáles cree que son las prioridades que debería tener el Ayuntamiento en este mandato?El acceso a la vivienda es clave. Estamos ante un precio medio de alquiler que es, si no me equivoco, de tres a cinco euros menor que el salario medio interprofesional. Eso quiere decir que una persona gana casi todo lo que debe dedicar al alquiler. Es un drama para, evidentemente, familias de clase media, pero también para jóvenes que quieran emanciparse. Eso quiere decir que esta ciudad no está garantizando un futuro para los barceloneses, y es una cuestión que se debe tomar muy en serio.



¿Además del acceso a la vivienda, qué otros asuntos creen que deberían ser centrales?La gestión del turismo: cómo equilibrar una ciudad que expulsa a los barceloneses, pero que, en cambio, atrae a miles de turistas. Nosotros propusimos el impuesto turístico. Ahora decimos que se tiene que desarrollar la ordenanza de pisos turísticos. Barcelona debe ser para los barceloneses. Queremos que sea una ciudad atractiva, pero se tiene que preservar cierto equilibrio. Porque si no, Barcelona deja de ser Barcelona.