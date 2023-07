Belén Esteban, sobre las elecciones generales: "A lo mejor este año, mi voto no va a ser el de siempre"

Carlota Corredera estrena nuevo proyecto profesional: Superlativas, su vídeo-pódcast que ya está disponible en todas las plataformas. Y para la primera entrega ha contado con una invitada de excepción, Belén Esteban, quien no ha tenido problema en mojarse en temas como la política.

La de San Blas no ha desaprovechado la oportunidad para hablar sobre su actualidad más reciente, como es el final de Sálvame, sobre su empresa, Sabores de la Esteban, o sobre su visita a La velada del año 3. Pero, sin duda, lo que más ha llamado la atención ha sido su posicionamiento político, tras ser preguntada por la periodista gallega.

"Estoy un poco indecisa, porque a mí no me gusta que se junten varios partidos", espetó la llamada 'Princesa del Pueblo'. "Te gusta un partido pero no te gusta con quién va a ir en coalición", intentó aclarar la presentadora, sin dar nombres.

"Totalmente, no me gusta. Sinceramente, estoy muy indecisa. Y a lo mejor este año, el voto que siempre he hecho no va a ser", explicó la tertuliana. "Hay partidos con los que no estoy nada de acuerdo".

"Yo tengo gente muy cercana, amigos que son como hermanos, que han luchado mucho por tener unos derechos y lo que no voy a hacer, que ellos han sufrido tanto, meter a un partido político a medias con otro y, en vez de ir para delante, ir para atrás", defendió Belén Esteban.

"Tanta pelea entre todos los políticos, entre los partidos... Joder, vamos a luchar por España. Entiendo que unos sean de derechas, otros de izquierdas, otros independentistas... Pero vamos a luchar por un país, que creo que los ciudadanos lo merecemos. Poneos en algo de acuerdo", reclamó la madrileña. "Todos, y meto a todos, hacen un papelón para el voto. No. Saquemos a España adelante".

"Creo que tú quieres que ganen los que tú votas habitualmente, pero, para que no tengan que hacer coalición, que los que están gobernando ahora les apoyen", volvió a intervenir Carlota Corredera. "Los has explicado bien", respondió ella.

"Yo he pedido el voto por correo, porque no sé si estaré en España en esa fecha, pero estoy muy indecisa (...) Es la primera vez que estoy indecisa", continuó. "A mí lo de Extremadura no me ha gustado. La del PP dice que no quiere a Vox, luego nos juntamos con Vox... A mí eso no me gusta, o estás o no estás", opinó la de San Blas, dejando entrever que a quien siempre vota es al PP, pero no le gusta que gobierne con Vox.

"Me hubiera gustado que hubiese salido quien fuese, pero mayoría absoluta", añadió. Además, después destacó que ella se considera feminista, y lo es gracias a su hija, Andrea Janeiro, que vive en Los Ángeles desde hace tiempo. "Ella no veía la vida como yo la veía aquí, y yo se lo agradezco. Ella me enseñó a ser una mujer independiente y a ser una mujer feliz", alabó. "Para mí es un orgullo que, en vez de yo enseñarle a ella, haya sido ella quien me haya enseñado a mí".