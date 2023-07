La nueva relación de Ana María Aldón podría pender de un hilo, según informa Sergio Garrido: "He visto cositas raras"

La nueva relación de Ana María Aldón podría no ser tan perfecta como ella asegura. Y es que, si bien hace apenas unos días acudía a Fiesta a hablar de cómo el hombre que le ha devuelto la ilusión, lo cierto es que los últimos datos podrían ponerlo todo en entredicho.

Sergio Garrido, quien mostró por primera vez imágenes de la pareja, ha sido el encargado de sacar a la luz la parte más oscura del novio de la colaboradora. Según palabras del reportero, podría tener una serie de fotografías suyas muy "comprometidas".

"Durante estas persecuciones he visto cositas raras que me gustaría comentarte el próximo fin de semana. Hay cosas, detalles, imágenes, momentos, me gustaría comentártelo", ha asegurado dando una advertencia a la que fuera pareja de José Ortega Cano.

"Aprecio a Ana María Aldón y estas cosas no me gustan. Creo que ella está mucho más enamorada que él. La información que tengo es muy dura". Junto a estas duras advertencias, el periodista ha pedido a la gaditana poder verla el próximo sábado, 8 de julio, para poder darle toda la información de la que dispone.

Y es que, no solo le avisa, sino que también le advierte: "Si tenías pensado ir mañana a Cádiz a presentar a tu novio a tu familia, te diría que te esperaras a la semana siguiente".

Ante estas duras declaraciones, la madre de Gema Aldón no ha podido ocultar su cabreo, asegurando que le estaba "poniendo de muy mala hostia". Según ha explicado Ana María, esta información debía de ser privada, porque "es lo que hacen los amigos".